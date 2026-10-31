Pionyang prueba ojivas de racimo para misiles balísticos en plena tensión con Seúl

Según la agencia, la ojiva en cuestión "es capaz de reducir a cenizas un área objetivo de 12 a 13 hectáreas con su potencia de máxima densidad".

"Clasificamos las ojivas de racimo en cuatro categorías en función de si tienen fines específicos o regulares. A lo largo de este año, permitiremos a las unidades seleccionar y emplear todos estos tipos", explicó el director general de la Administración de Misiles norcoreana, identificado en el pasado como Jang Chang-ha.

La evaluación se produce después de que este jueves el Ejército norcoreano lanzara más de diez misiles balísticos hacia el mar de Japón, en medio de las crecientes tensiones intercoreanas tras la explosión de dos minas en la frontera en septiembre, que hirieron a tres soldados surcoreanos.

Seúl ha acusado a Pionyang de colocar los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre los dos países, y envió una carta de denuncia al Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada.

Corea del Norte, por su parte, negó su implicación y también acusó esta semana a Seúl ante el Consejo de Seguridad de tergiversar las circunstancias de la explosión con el supuesto propósito de obstaculizar sus trabajos de fortificación de la frontera.