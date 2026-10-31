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Mundo
31 de octubre de 2026 - 16:20

Quito reunirá a diseñadores internacionales en una tercera edición de su Semana de la Moda

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Quito, 31 oct (EFE).- La capital de Ecuador acogerá del 17 al 21 de noviembre la tercera edición de Quito Fashion Week (QFW), que reunirá a diseñadores nacionales y figuras internacionales de la industria con el objetivo de impulsar el talento ecuatoriano y abrirle oportunidades en otros mercados.

Por EFE
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Bajo el nombre 'Raíces 2026', el encuentro contará con cinco jornadas de pasarelas, reuniones y reconocimientos, en las que participarán creadores consolidados y emergentes, según informó la organización.

Entre los invitados internacionales destaca el diseñador mexicano Alfredo Martínez, quien regresará a Quito después de presentar en octubre su colección primavera-verano 2027, 'Soñar Despierto', en la Semana de la Moda de México.

Martínez, cuyos diseños han sido lucidos por artistas como Rosalía, Lana del Rey y Lupia Nyong'o, ha presentado sus creaciones en publicaciones internacionales como Vogue.

También participará Sócrates Mickinney, productor de moda de República Dominicana y director general de Emerge RD, una plataforma dedicada a descubrir y promover nuevos diseñadores.

La organización también extendió una invitación a Jamal Abdourahman, fundador de Vancouver Fashion Week y Global Fashion Collective, plataforma que promueve la participación de diseñadores en ciudades como Nueva York, Londres, Milán, París y Tokio.

También se sumarán representantes de la industria de Guatemala, El Salvador, Bolivia y Argentina, entre ellos Isarael Chajón.

En el ámbito editorial acudirá Teresa Napolillo, editora de Moda y Tendencias de la revista Marie Claire Argentina.

En cuanto a los diseñadores ecuatorianos, la organización contempla la participación de Gustavo Moscoso, Milú Espinoza y Liz Cárdenas, junto con propuestas emergentes como las de Charly Salazar, Jen Pillajo, Ramiro Naranjo y Anshelik Sadith.

"La pasarela es el comienzo, no el destino. Queremos que el talento ecuatoriano tenga la oportunidad de presentar sus colecciones ante personas que trabajan en la moda internacional, generar conexiones y explotar nuevos mercados", destacó el productor general de Quito Fashion Week, Pietro Pólit.

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