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Mundo
31 de octubre de 2026 - 14:40

Ronaldo Ronaldinho estudiará Medicina tras ser admitido en una universidad pública de Perú

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Lima, 31 oct (EFE).- Ronaldo Ronaldinho, un joven peruano que lleva los nombres de dos célebres futbolistas brasileños, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en su cuarto intento y se dedicará a estudiar Medicina Humana, porque "el fútbol sólo le gusta para mirar", según publicó este sábado un diario local.

Por EFE
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"A mí me gusta mucho el fútbol, pero mirarlo, ja ja. La verdad es que no domino mucho el balón, aunque claro, con mis amigos he jugado fulbito y soy hincha de la 'U'", contó Ronaldo Ronaldinho Apaza, de 19 años, al diario Trome.

El joven -que hace honor a los brasileños Ronaldo Luiz Nazario de Lima y Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), afamados delanteros en el Real Madrid y Barcelona, respectivamente, entre otros clubes- obtuvo una de las 55 vacantes para estudiar Medicina Humana, de un total de 4.879 postulantes en el más reciente examen de admisión realizado el pasado domingo.

Los padres de Ronaldo Ronaldinho son comerciantes en el emporio textil de Gamarra, ubicado en Lima, y el fanatismo de su progenitor por los ídolos brasileños fue decisivo al momento de registrar el nombre de su primogénito.

El joven declaró al periódico que el examen de admisión de hace casi una semana fue su cuarto intento para postularse a la carrera de Medicina en la universidad estatal de San Marcos, una de las más antiguas de América.

"Me preparé casi dos años, pero al inicio no lo asumí con madurez", manifestó el orgulloso 'cachimbo', como se le llama popularmente en Perú a los recién admitidos a la universidad.

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