ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
No Tiene Nombre
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
31 de octubre de 2026 - 08:40

Rusia prorroga la prohibición de exportar diésel excepto para el acuerdo con Trump

Imagen sin descripción

Moscú, 31 octubre (EFE).- El Gobierno ruso aprobó prorrogar hasta fines de enero la prohibición de exportar diésel y combustible para navíos, así como otros gasóleos, hasta el 31 de enero de 2027, salvo las exportaciones acordadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado el Gabinete de ministros de Rusia en su portal oficial.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Se ha firmado el decreto que extiende la prohibición de exportación de diésel y combustible para transporte marítimo, así como de gasóleos exportados desde Rusia por productores directos, hasta el 31 de enero de 2027", indicó el Gobierno.

Según el Gabinete de ministros, la decisión fue tomada "para mantener una situación estable en el mercado interno de combustibles".

La víspera el viceprimer ministro, Alexandr Nóvak, anunció la medida tras el ataque ucraniano contra tres refinerías un complejo de procesamiento de gas, en el que una de estas instalaciones recibió "daños menores".

No obstante, matizó que "se harán ciertas excepciones para las entregas a los mercados mundiales", en referencia a la exportación de diésel ruso acordada entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El viceprimer ministro recordó que Rusia ya había enviado varios buques cisterna con diésel ruso a Estados Unidos para su exportación en el marco de los acuerdos ruso-estadounidenses.

Rusia mantiene vigente la prohibición general de exportación de combustible hasta el 31 de enero de 2027, con la excepción del diésel, respecto al cual el pasado 10 de octubre la prohibición fue levantada parcialmente para cumplir con lo acordado entre Putin y Trump.

El déficit de combustible provocado por los ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas afectó el suministro de gasolina y diésel en todo el país, al provocar un incremento de los precios y largas colas en las gasolineras.

Trump exigió a Ucrania el cese de los ataques contra las refinerías rusas, en un intento de responsabilizar a Kiev de los altos precios del diésel en el mercado internacional y silenciar las consecuencias de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Aunque Ucrania cedió durante varias semanas a esta exigencia, la víspera reanudó los ataques contra las refinerías rusas.

Antes del comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia era uno de los mayores exportadores de diésel al mercado internacional.

En 2022, antes de que el Gobierno ruso prohibiese la publicación de informaciones sobre las exportaciones de gasóleos rusos, Rusia producía cerca de 85 millones de toneladas de diésel anuales, la mitad de las cuales se destinaban a la exportación.

Lo
más leído
del día

01
Interior
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
03
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más
04
Fútbol
Guaraní hila su segunda victoria y no quiere bajarse de la pelea por el título
Ver más
05
Nacionales
Gremio de ginecólogos emite comunicado en respaldo al doctor Miguel Ruoti Cosp
Ver más

Te puede interesar