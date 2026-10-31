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Mundo
31 de octubre de 2026 - 12:55

Rusia y Ucrania acuerdan coordinar nuevas misiones humanitarias en Oleshki

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Moscú, 31 oct (EFE).- Rusia y Ucrania acordaron coordinar periódicamente nuevas misiones humanitarias en la ocupada localidad de Oleshki, en la región ucraniana de Jersón, declaró este sábado la defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova.

Por EFE
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"La misión concluyó. Pero, lamentablemente, las condiciones de vida en Oleshki continúan siendo extremadamente difíciles. Acordamos llevar a cabo periódicamente misiones humanitarias, es un paso muy importante", aseveró en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, la defensora del pueblo ruso.

Señaló que continuará trabajando con su homólogo ucraniano, Dmitró Lubinets.

"Empeñaremos todos los esfuerzos en apoyar a los habitantes de la localidad que tomaron la decisión de permanecer en ella", sostuvo.

Destacó que "detrás de la (recién concluida) misión humanitaria en Oleshki hay meses de negociaciones y un inmenso trabajo conjunto para salvar a estas personas".

Rusia dio este viernes por terminada la misión humanitaria en Oleshki, que "transcurrió sin ninguna clase de incidentes", según reportó la propia Lantrátova desde Armiansk, localidad de la anexionada península de Crimea.

Subrayó que en la operación, en la que tuvo un papel primordial la primera dama de EE.UU., Melania Trump, ambas partes demostraron una "gran organización".

Las autoridades ucranianas estimaron en su momento entre 2.000 y 3.000 los habitantes de Oleshki que no recibían suministros regulares de alimentos y medicinas debido a las hostilidades en Jersón, cuyo tercio norte está controlado aún por el ejército ucraniano.

Mientras Kiev acusó a Moscú de ser el culpable de la situación por bloquear los accesos a la ciudad, el presidente ruso, Vladímir Putin, responsabilizó a los ucranianos de lo que llamó "catástrofe humanitaria".

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