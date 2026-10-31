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Mundo
31 de octubre de 2026 - 09:25

Siria valora su adhesión al pacto de defensa de La Meca, dice su ministro de Exteriores

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El Cairo, 31 oct (EFE).- Siria mantiene conversaciones para evaluar su posible incorporación al Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, firmado en agosto por Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, según anunció este sábado el ministro sirio de Exteriores, Asaad al Shaibani, durante su participación en el XXII Diálogo de Manama, en Baréin.

Por EFE
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"Se están llevando a cabo conversaciones para evaluar la posible adhesión de Siria a la Alianza de La Meca", afirmó Al Shaibani en respuesta a preguntas de los periodistas, al subrayar que Damasco constituye una pieza fundamental para la seguridad regional y respalda cualquier mecanismo destinado a proteger la estabilidad de Oriente Medio.

El ministro defendió la necesidad de desarrollar sistemas conjuntos de disuasión y defensa ante los desafíos de seguridad que afronta la región, y sostuvo que ningún país puede garantizar su protección de manera aislada, de acuerdo con el comunicado publicado por la agencia oficial de noticias siria SANA.

El denominado Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca fue firmado el pasado agosto por Arabia Saudí, Turquía y Pakistán y establece que cualquier ataque armado contra uno de los tres países será considerado una agresión contra todos ellos y busca reforzar la disuasión colectiva además de ampliar la cooperación militar entre sus integrantes.

La posible incorporación siria supondría una ampliación de este marco de cooperación, en un contexto de tensiones regionales y de búsqueda de nuevos mecanismos de seguridad compartida.

Al Shaibani aseguró que Siria ha dejado atrás la etapa de conflicto para ocupar un lugar en la formulación de las políticas de seguridad regional.

En este sentido, destacó el acercamiento con los países vecinos y la cooperación con Irak, el Líbano y Jordania para garantizar la seguridad fronteriza.

También reiteró el apoyo de Damasco a los países del Golfo y a Jordania frente a cualquier agresión, y condenó los ataques con misiles y drones contra Estados de la región: "La estabilidad del Golfo es una extensión natural de la seguridad de Siria", señaló.

El ministro también defendió la soberanía y la unidad territorial del Yemen y pidió respaldo internacional para recuperar la estabilidad en todo el país.

El XXII Diálogo de Manama, organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), se celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre con representantes de más de 50 países y responsables de organizaciones internacionales.

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