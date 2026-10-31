Trump "no ha tomado una decisión" sobre reanudar ataques a Irán, afirma Rubio

"Creo que lo que señala el presidente es que Estados Unidos sigue siendo la potencia militar con mayor capacidad del mundo. Podemos alcanzar los objetivos militares que nos propongamos. Él no ha tomado ninguna decisión", respondió en la rueda de prensa de clausura de la reunión de ministros de Exteriores del G20 celebrada en Atlanta (EE.UU.).

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que Washington no se toma este conflicto "a la ligera" y que Trump "prefiere resolverlo por la vía diplomática".

Sin embargo, medios estadounidenses como Axios o The New York Times han informado de que Washington y Tel Aviv preparan una posible nueva ofensiva que incluiría ataques contra dirigentes iraníes e infraestructuras energéticas y nucleares del país, para después de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos el próximo martes.

Una delegación iraní viajó a Doha este sábado para continuar las consultas diplomáticas sobre las condiciones de Teherán para poner fin a la guerra con Estados Unidos, según informó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.

Sobre posibles futuros contactos con Estados Unidos, el ministro aseguró que actualmente no existen planes para reunirse con representantes estadounidenses y calificó de "mera especulación de los medios" las informaciones sobre un posible encuentro.