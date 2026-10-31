Tusk defiende Estado de derecho en Polonia y denuncia injerencias de Rusia y la oposición

Durante un discurso televisado a la nación, el jefe del Ejecutivo denunció que fuerzas extranjeras intentan socavar la estabilidad de las instituciones públicas y dijo que "hoy, en este conflicto, se está utilizando el apoyo de ejércitos de bots rusos en internet".

Tusk aseguró que hay sectores que "buscan desestabilizar el sistema democrático polaco -ya sea por avaricia, estupidez o traición-" y que, según él, "de hecho, incluso han recibido elogios públicos del principal ideólogo del Kremlin".

En su discurso, el mandatario acusó directamente a la oposición de provocar la tensión en torno al Tribunal Constitucional, y señaló al partido ultraderechista PiS (Ley y Justicia), a los ultranacionalistas de Confederación y a la presidencia, que ostenta el ultraconservador Karol Nawrocki, de haber destruido el orden judicial.

Tusk explicó que el presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, bloqueó de forma sistemática a los magistrados legítimamente designados por el Parlamento para impedirles asumir sus funciones, lo que en opinión del primer ministro justifica su suspensión.

En su intervención, Tusk se mostró decidido a defender a los jueces elegidos legalmente en su legislatura y justificó la intervención de las fuerzas de seguridad.

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Además, comentó los incidentes ocurridos durante anoche y la madrugada del sábado, cuando Nawrocki entró en el edificio del Tribunal Constitucional en medio de un tumulto, rodeado de un grupo de partidarios que trataron de irrumpir en la sede del TC.

"Miembros del Tribunal elegidos legalmente fueron atacados, y la policía presente en el lugar protegió al Tribunal de los agresores", dijo Tusk, quien añadió que "en ciertos asuntos, no hay lugar para el compromiso".

Por otra parte, Nawrocki recibió este sábado en el Palacio Presidencial a representantes de diversos partidos, entre ellos Szymon Hołownia y Władysław Kosiniak-Kamysz, presidentes de las formaciones que forman parte de la coalición del Gobierno, para celebrar consultas políticas de urgencia.

Paralelamente, tras reunirse la llamada Rada de Parlamentarios, su presidente Marcin Horała denunció lo sucedido calificándolo como un "ataque ilegal contra un órgano constitucional del Estado, en el que personas que actuaban sin base legal contaron con el apoyo de la fuerza de los servicios de seguridad".

En el edificio del Tribunal Constitucional, los hechos se precipitaron desde el viernes, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska asumió la dirección y suspendió por un mes a la cúpula de la alta corte, lo que desencadenó protestas en las inmediaciones del edificio, con un despliegue policial que aún se mantiene y un saldo de tres detenidos.

La situación llevó a Nawrocki a suspender un viaje oficial a Senegal y a ordenar el regreso inmediato de su avión a Polonia cuando volaba a la altura de la ciudad española de Málaga.