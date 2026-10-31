Un juez desestima demanda de Trump al Wall Street Journal por difundir una carta a Epstein

El juez federal Darrin Gayles, de Florida, indicó en su fallo que el líder republicano "no ha alegado de forma plausible que los demandados realizaran declaraciones difamatorias", por lo que la querella "debe desestimarse".

"El tribunal coincide en que las acusaciones de difamación del presidente Trump carecen de fundamento", anotó.

Ya en abril, el mismo juez desestimó una versión anterior de esta misma querella, pero posteriormente permitió a Trump presentar la demanda de nuevo, esta vez modificada.

Un portavoz del equipo legal de Trump dijo hoy al rotativo que el presidente apelará el fallo y "seguirá exigiendo responsabilidades a quienes engañan al pueblo estadounidense con noticias falsas y difamaciones".

Trump cargaba en su demanda contra un artículo del WSJ que aseguraba que entre las cartas que Epstein recibió por su 50 cumpleaños en 2003 había una con el nombre de Trump.

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En esta misiva, Trump supuestamente había dibujado el contorno de una mujer desnuda. Esa ilustración delineaba los senos y tenía la palabra Donald en la zona del vello púbico.

En ella, aparecía escrito: "Feliz cumpleaños. Que cada día sea otro secreto maravilloso".

Los abogados del WSJ solicitaron al juez desestimar la demanda presentada por el republicano, alegando que el periódico había investigado la carta y además había informado a sus lectores de que Trump negaba haberla escrito.

"No hay nada intrínsecamente difamatorio en enviar una carta obscena a un amigo", apuntaron entonces.