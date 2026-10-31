ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Polideportivo
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-05
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
31 de octubre de 2026 - 14:00

Un sismo de magnitud 5,9 revive el temor en Panamá tras el terremoto de octubre

Imagen sin descripción

Ciudad de Panamá, 31 oct (EFE).- El temor volvió a apoderarse este sábado de los panameños tras un sismo de magnitud 5,9, con epicentro a veinte kilómetros al noreste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, que se sintió en distintos puntos del país, incluida la capital, donde el Metro de Panamá desalojó a sus pasajeros como parte de sus protocolos de seguridad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:50 hora local (15:50 GMT), a una profundidad de tres kilómetros, según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

La sacudida se produjo en un momento de especial sensibilidad para los habitantes de las provincias centrales y de Azuero, que aún intentan recuperarse del terremoto de magnitud 7,7 del pasado 9 de octubre.

Aquel sismo, que también tuvo su epicentro en las inmediaciones de Tonosí, causó tres víctimas mortales y cuantiosos daños en viviendas e infraestructuras.

La zona afectada también ha registrado una intensa actividad sísmica posterior al terremoto, con cerca de un millar de réplicas, algunas de magnitud superior a seis, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Política
Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla
Ver más
05
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más

Te puede interesar