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Mundo
31 de octubre de 2026 - 16:35

Uruguay reza por el papa León XIV y decora un destacado punto de Montevideo en su honor

Imagen sin descripción

Montevideo, 31 oct (EFE).- Cientos de personas se reunieron este sábado en Montevideo para rezar por el papa León XIV y luego marcharon en caravana hasta un destacado punto turístico de la capital uruguaya que fue decorado en honor al sumo pontífice.

Por EFE
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El próximo viernes León XIV arribará a Uruguay en el marco del viaje que hará a Latinoamérica y permanecerá allí hasta el siguiente domingo.

Ofrecerá el sábado una misa en el departamento (provincia) de Paysandú y una el domingo en el de Florida, mientras que el sábado también encabezará la vigilia de oración que se llevará a cabo en el histórico estadio Centenario.

Una semana antes, cientos de personas rezaron sobre la rambla de Montevideo por León XIV, antes de que una caravana recorriera la rambla de Montevideo acompañando el mini papamóvil que fue creado para la ocasión.

León XIV arribará a Uruguay el viernes por la tarde y ese mismo día mantendrá un encuentro con autoridades, integrantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, antes de visitar en la Torre Ejecutiva al presidente Yamandú Orsi.

Más tarde recibirá en el Cabildo de Montevideo las llaves de la capital uruguaya y se encontrará en la Catedral de Montevideo con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

Un día después, viajará en avión a Paysandú para dar su primer misa en Latinoamérica y a su regreso a Montevideo conocerá el barrio Casavalle y visitará la Universidad Católica del Uruguay, para luego encabezar la vigilia de oración.

Finalmente, el 8 de noviembre se trasladará a Florida para dar una nueva misa en horas de la mañana y por la tarde partirá a Buenos Aires.

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