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Mundo
31 de octubre de 2026 - 14:05

Yemen culpa a los hutíes de la muerte de empleado de la ONU tras más de 2 años secuestrado

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Saná, 31 oct (EFE).- El ministro de Derechos Humanos del Yemen, Mashdal Mohamed, anunció este sábado la muerte de Mohamed Ibrahim al Shami, empleado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que llevaba más de dos años secuestrado y en paradero desconocido, y responsabilizó del fallecimiento a los rebeldes hutíes.

Por EFE
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En un comunicado, el ministro condenó "en los términos más enérgicos" la muerte de Al Shami y atribuyó a los hutíes la responsabilidad plena de su secuestro, desaparición forzada y fallecimiento bajo custodia.

Mohamed señaló que todavía se desconocen las circunstancias de su muerte y que su cuerpo no ha sido entregado a sus familiares, quienes durante todo el periodo de cautiverio no pudieron visitarlo ni comunicarse con él.

El responsable yemení consideró que este caso pone de manifiesto las deficiencias de los esfuerzos de Naciones Unidas para garantizar la protección de sus empleados secuestrados y lograr su liberación.

En este sentido, sostuvo que la prolongación del cautiverio durante más de dos años, hasta conocerse la muerte de uno de los trabajadores sin que su familia pudiera conocer su estado o visitarlo, obliga a revisar seriamente la gestión del caso.

Asimismo, instó a adoptar medidas más firmes y eficaces para conseguir la liberación de todos los secuestrados, esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Al Shami, garantizar la entrega de sus restos a la familia y exigir responsabilidades a los culpables.

El ministro trasladó sus condolencias y solidaridad a los familiares del fallecido, que, según indicó, soportaron durante años la incertidumbre sobre su paradero y recibieron finalmente la noticia de su muerte sin haber podido reunirse con él ni despedirse.

Mohamed concluyó reiterando la exigencia de justicia y reparación para la víctima y su familia.

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