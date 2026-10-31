Zelenski confirma llegada a región ucraniana de Cherníguiv de los evacuados de Oleshki

"Todos ellos recibirán la asistencia que necesiten. Es importante que los organismos gubernamentales y todas las autoridades regionales y locales implicadas trabajen con eficacia y ayuden a nuestra gente a adaptarse", escribió en un mensaje en redes sociales.

Zelenski, que agradeció la mediación de la parte estadounidense y de la primera dama, Melania Trump, recordó que para llevar a cabo esta operación humanitaria para rescatar a la población de Oleshki, se estableció un alto el fuego en el frente de Jersón, durante el cual se desminaron las carreteras que conducen a la localidad ocupada, se entregó ayuda humanitaria y se evacuó a las personas que lo necesitaban de esa ciudad y la comunidad circundante.

Al mismo tiempo expresó su esperanza de que el acceso humanitario a Oleshki permanezca abierto.

Zelenski expresó su orgullo por las Fuerzas de Defensa de Ucrania por defender el país y garantizar con honor las condiciones de seguridad necesarias para la operación humanitaria y agradeció al defensor del pueblo, Dmitró Lubinets, y a su equipo por llevar a cabo esta misión.

Dio las gracias asimismo a periodistas, líderes políticos y civiles y "a todas las personas que no han permanecido indiferentes y que han ayudado a llamar la atención mundial sobre la situación en Oleshki y la verdadera catástrofe humanitaria en el territorio ucraniano ocupado temporalmente por Rusia".

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"Cuando hay atención mundial, hay salvación para las personas. Ahora se necesitan nuevas medidas de desescalada y avances reales hacia la paz", concluyó.