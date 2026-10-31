Zelenski llega a Estambul para hablar con Erdogan sobre ataques a buques en el mar Negro

"Aterrizamos en Estambul con nuestro equipo. Tenemos delante importantes conversaciones con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan", escribió Zelenski en la red X, junto a un vídeo que le muestra bajando la escalerilla del avión y saludando a una comitiva de recepción turca.

El presidente ucraniano fue recibido a pie del avión por el ministro de Defensa turco, Yasar Güler, y se trasladó al palacio de Dolmabahçe, donde se reunió con Erdogan, informa la agencia turca Anadolu.

"Trabajamos para reforzar la protección de nuestro pueblo, nuestra relación bilateral con Turquía y las perspectivas diplomáticas reales. Hay asuntos importantes respecto a la navegación en el mar Negro", señaló Zelenski en el citado mensaje.

También tiene prevista una reunión con el patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomé I, agregó el mandatario ucraniano.

La visita de Zelenski a Turquía, anunciada ayer, llega después de un mes de frecuentes ataques a buques mercantes en el mar Negro, que causaron la muerte o desaparición de treinta marineros en la primera mitad de octubre.

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Tanto Ucrania como Rusia han atacado durante el año en curso con drones aéreos o navales a buques civiles que consideran que están al servicio de la economía del adversario, pero Moscú es el principal sospechoso en la intensa oleada de ataques en las últimas semanas, si bien no hay atribuciones oficiales.

Turquía adoptó desde el inicio del conflicto un rol de mediador entre Kiev y Moscú, manteniendo buenas relaciones tanto con Zelenski como con el presidente ruso, Vladímir Putin, y pidiendo un fin negociado del conflicto que respete "la soberanía e integridad territorial de Ucrania".