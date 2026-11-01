Al menos cuatro civiles mueren en la anexionada Lugansk por ataques ucranianos

Según escribió en MAX, la red de mensajería rusa, la noche pasada las fuerzas ucranianas atacaron en una carretera del distrito municipal de Belovodsk a un autobús que transportaba a empleados de una empresa agropecuaria.

"Un hombre murió a consecuencia de las heridas recibidas, otras dos mujeres resultaron heridas", indicó.

Además, en la carretera Starobelsk-Belovodsk un dron atacó un automóvil, causando la muerte de un hombre y una mujer.

"Otro ataque alcanzó a un automóvil en las cercanías de la localidad de Razdolnoe del distrito Starobelsk, murió un hombre", añadió.

Pasechnik señaló que las fueras ucranianas atacaron otros vehículos e infraestructura de servicios comunales y civiles en otros tres distritos de la región, sin causar víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En total durante la última jornada sobre la región fueron derribados alrededor de 50 objetivos aéreos", concluyó.