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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 08:00

Al menos cuatro civiles mueren en la anexionada Lugansk por ataques ucranianos

Imagen sin descripción

Moscú, 1 nov (EFE).- Al menos cuatro civiles murieron en Lugansk por ataques ucranianos, informó hoy el líder prorruso de esa región ucraniana anexionada por Rusia en 2022, Leonid Pásechnik.

Por EFE
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Según escribió en MAX, la red de mensajería rusa, la noche pasada las fuerzas ucranianas atacaron en una carretera del distrito municipal de Belovodsk a un autobús que transportaba a empleados de una empresa agropecuaria.

"Un hombre murió a consecuencia de las heridas recibidas, otras dos mujeres resultaron heridas", indicó.

Además, en la carretera Starobelsk-Belovodsk un dron atacó un automóvil, causando la muerte de un hombre y una mujer.

"Otro ataque alcanzó a un automóvil en las cercanías de la localidad de Razdolnoe del distrito Starobelsk, murió un hombre", añadió.

Pasechnik señaló que las fueras ucranianas atacaron otros vehículos e infraestructura de servicios comunales y civiles en otros tres distritos de la región, sin causar víctimas.

"En total durante la última jornada sobre la región fueron derribados alrededor de 50 objetivos aéreos", concluyó.

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