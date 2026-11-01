Alemania se suma a alerta de posible atentado terrorista en parque-museo en sur de Moscú

El medio tuvo acceso a una carta enviada a los ciudadanos alemanes en Rusia a través del sistema de alerta del Ministerio de Exteriores alemán.

"Les pedimos mantener la cautela y evitar lugares concurridos con gran cantidad de personas", señaló la entidad diplomática, citada por Meduza.

La víspera la embajada de Estados Unidos en Moscú informó en su portal oficial de ue había recibido informaciones sobre una amenaza real de un ataque que podría causar numerosas víctimas el 31 de octubre en el museo-vedado de Tsarítsino, e indicó que "el gobierno estadounidense está coordinando las medidas de respuesta con las autoridades rusas pertinentes".

La embajada llamó a los estadounidenses a evitar visitar el museo, donde estaba previsto un concierto, y mantenerse alejados de sus instalaciones.

"Preste atención a su entorno. Revise su plan de seguridad personal. Mantenga su teléfono celular cargado para un caso de emergencia. Lleve consigo documentos de identificación. Manténgase informado a través de los medios de comunicación locales", añadió.

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El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia confirmó haber recibido la información de la parte estadounidense y aseguró estar tomando las medidas pertinentes. Posteriormente las redes sociales rusas informaron del cierre temporal del parque.

No obstante, este domingo el parque reabrió sus puertas al público, según informó el periódico Parlámentskaya Gazeta.

El parque-museo, ubicado en el sur de Moscú, abarca más de 405 hectáreas y combina palacios de arquitectura neogótica única con extensos bosques, puentes y estanques, lo que le ha convertido en uno de los lugares de paseo favoritos de los moscovitas.

La embajada estadounidense en Moscú emitió una advertencia similar dos semanas antes del atentado terrorista en la sala de conciertos moscovita Crocus City Hall, en la que varios islamistas masacraron a 151 personas.