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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 08:05

Ataques israelíes matan a 8 gazatíes, incluido un niño y 5 policías según fuentes médicas

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Gaza, 1 nov (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo en varios ataques aéreos a al menos ocho gazatíes, incluido un niño de tres años y cinco agentes de Policía, según confirmaron fuentes médicas y rescatistas de la Defensa Civil.

Por EFE
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En un bombardeo aéreo cercano al centro comercial Taj Mall, al oeste de la ciudad de Gaza, murieron esta mañana tres personas, entre ellas un niño de tres años identificado como Mohamed Awies, según una fuente del Hospital Shifa que recibió los cuerpos.

Además, en otro ataque de un dron israelí contra la sureña Al Mawasi, en Jan Yunis, cinco miembros de la Policía palestina murieron, según confirmó el ministerio del Interior en un comunicado, mientras llevaban a cabo "una operación contra un traficante de drogas", de acuerdo con fuentes locales.

Equipos de Defensa Civil trasladaron a tres de los fallecidos y la la Unidad de Emergencias y Ambulancias trasladó a los otros dos junto a cinco heridos, dos de ellos en estado crítico.

Estos ataques, diarios, se producen pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año. Solo ayer sábado, Israel mató al menos a otros tres gazatíes en nuevos ataques, según fuentes médicas.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.580 gazatíes y herido a otros 5.700, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.500 palestinos desde octubre de 2023.

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