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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 06:05

Carlos III abordará la esclavitud con una "honestidad inquebrantable", según el palacio

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Londres, 1 nov (EFE).- El rey Carlos III hablará sobre la esclavitud con una "honestidad inquebrantable" durante el discurso que pronunciará ante los jefes de Gobierno de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth) en Antigua y Barbuda, según el palacio de Buckingham.

Por EFE
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El monarca británico hablará en la apertura de esta reunión, que tendrá lugar el día 3 y que ha cobrado más relevancia después de que el primer ministro, Andy Burnham, dijera que está "abierto" a que su país se disculpe por su pasado comercio de esclavos, pero ha descartado hacer reparaciones económicas, como piden algunas de las excolonias.

"El rey no evitará abordar los aspectos más vergonzosos del pasado durante esta visita, por tanto, cabe esperar que los mencione en su discurso con una honestidad inquebrantable, con sincero pesar y respeto hacia los debates más amplios que mantendrán los gobiernos sobre esta cuestión", dijo hoy un portavoz del palacio de Buckingham a los medios.

El portavoz dejó claro, no obstante, que no sería apropiado que el rey aborde cuestiones políticas específicas relacionadas con la postura del Gobierno del Reino Unido.

El discurso de Carlos III, según la fuente, se centrará en promover "soluciones prácticas y esfuerzos conjuntos" para afrontar los desafíos globales y las oportunidades de la Commonwealth (formado por las antiguas colonias británicas).

Antes de que el rey emprendiera su gira de nueve días por el Caribe, algunos países de la región reiteraron sus peticiones para que Londres se disculpe por su papel en la esclavitud y que se hagan reparaciones económicas.

En un artículo publicado ayer en el diario The Guardian, Burnham expresó su "pesar y arrepentimiento" por el sufrimiento causado por la trata de esclavos que el Reino Unido practicó durante siglos.

El líder laborista, que asumió el poder el pasado julio tras la dimisión de Keir Starmer, calificó el pasado comercio de esclavos como una "violación brutal" de seres humanos.

Sobre las exigencias de reparaciones, Burnham dijo que no consideraba que esa sea la respuesta adecuada porque, afirmó, "los británicos de hoy no deban ser considerados responsables de injusticias históricas -por muy atroces que fueran- ocurridas en otra época, bajo leyes distintas y en las que ellos no tuvieron ninguna participación".

El Parlamento británico aprobó una ley que abolió la esclavitud en 1833 tras siglos de esta actividad entre el continente africano y las posesiones del Reino Unido en el Caribe.

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