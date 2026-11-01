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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 00:05

China investiga por corrupción a expresidente de dos de las mayores petroleras estatales

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Pekín, 1 nov (EFE).- Las autoridades chinas anunciaron este sábado la apertura de una investigación contra Fu Chengyu, expresidente de los gigantes petroleros estatales Sinopec y la Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China (CNOOC), por presuntas "graves violaciones de la disciplina y la ley".

Por EFE
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Un breve comunicado de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) del Partido Comunista de China (PCCh) no ofreció detalles sobre las supuestas irregularidades atribuidas a Fu, que se encuentra bajo investigación de la citada institución y de la Comisión Nacional de Supervisión, los principales organismos anticorrupción del partido gobernante y del Estado, respectivamente.

En China, la fórmula "graves violaciones de la disciplina y la ley" es empleada habitualmente por el aparato anticorrupción para anunciar pesquisas que con frecuencia terminan relacionadas con sobornos u otros delitos económicos.

Fu, de 75 años, se incorporó a CNOOC en su fundación, en 1982, y asumió su presidencia en 2003, en una etapa de rápido crecimiento y notable expansión internacional de la compañía, según recoge el diario hongkonés South China Morning Post. En 2011 pasó a presidir Sinopec, cargo que dejó al jubilarse en 2015.

Con más de tres décadas de trayectoria en la industria petrolera china, Fu es la última figura de alto perfil señalada por corrupción en el gigante asiático.

Desde su llegada al poder en 2012, el presidente chino, Xi Jinping, impulsa una campaña anticorrupción que ha alcanzado a dirigentes políticos, responsables de empresas estatales y altos mandos militares.

Pekín presenta la campaña como un instrumento para reforzar la disciplina interna y combatir lo que Xi ha calificado como "la mayor amenaza" para el PCCh, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política.

El anuncio llega apenas unos días después de que el XX Comité Central del Partido concluyera su quinto pleno, centrado en la disciplina y los esfuerzos anticorrupción.

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