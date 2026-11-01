EAU insiste en que una solución política es la "única viable" entre Washington y Teherán

"Estamos presenciando lo que se llama la niebla de guerra. No creemos que una solución militar sea viable; buscamos una solución política a esta crisis", afirmó el asesor diplomático de la Presidencia emiratí, Anwar Gargash, durante su intervención en la XXII Cumbre de Seguridad Regional, conocida como Diálogo de Manama.

Gargash alertó de que las posturas entre Washington y Teherán están "muy distanciadas" y advirtió de que, si no se tiende un puente entre ambas, habrá que "temer lo peor", por lo que confió en que los esfuerzos de mediación en marcha logren un punto de inflexión antes de una confrontación abierta.

"Muchos conflictos en la región y en el mundo han demostrado que no existen soluciones militares fáciles para crisis políticas", remarcó el asesor, subrayando que ni a la región ni a Irán les interesa entrar en una nueva espiral de hostilidades.

No obstante, puntualizó que Abu Dabi está preparado para cualquier contingencia: "Estamos listos para lo peor y para proteger nuestros logros, nuestro modelo de desarrollo, a nuestros ciudadanos y residentes".

En este marco, defendió como "innegociable" el regreso al statu quo previo a los choques armados para asegurar el flujo comercial y energético internacional, insistiendo en que el Golfo no debe pagar los costes de una crisis que no provocó.

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Gargash expresó además su solidaridad con Baréin y Arabia Saudí frente a los recientes ataques que han alcanzado infraestructuras civiles y aeropuertos, recordando que la seguridad de las monarquías del Golfo está "interconectada e integrada" y que cualquier amenaza a sus vecinos afecta directamente a Emiratos.

Sin embargo, el asesor emiratí criticó la falta de respuesta conjunta del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), reconociendo que el bloque "no ha estado a la altura del desafío" y que no basta con repetir el "mantra de la solidaridad", ya que la confianza en la capacidad colectiva regional ha quedado socavada y requerirá "muchos años para reconstruirse".

Gargash recalcó asimismo que la relación con Washington sigue siendo un pilar clave para la seguridad emiratí, junto a la voluntad política del país de proteger su soberanía y sus capacidades antiaéreas.

Respecto a Teherán, señaló que mantener relaciones es imprescindible por pura vecindad geográfica, pero advirtió de que los recientes ataques han destruido la confianza mutua.