ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
01 de noviembre de 2026 - 03:50

Irán designa como organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea británicas

Imagen sin descripción

Teherán, 1 nov (EFE).- Irán anunció este domingo la designación como grupo terrorista de la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas, además de clasificar al servicio de inteligencia británico exterior MI6 como “grupo hostil”.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó en un comunicado que la medida es la “respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán”.

La cartera señaló en concreto al “acceso a bases e instalaciones militares y logísticas” que Reino Unido prestó a Estados Unidos durante la guerra que lanzó contra el país persa el 28 de febrero, así como así como designación en julio de la Guardia Revolucionaria como “amenaza para la seguridad nacional” para el Reino Unido.

En cuanto al MI6, Teherán explicó su clasificación como “grupo hostil” por su “colaboración con el régimen sionista y los países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales”.

“Estas medidas se adoptaron de conformidad con el derecho internacional y en el marco del principio de reciprocidad, y el Gobierno británico será responsable de sus consecuencias”, aseguró el Ministerio de Exteriores iraní.

Las relaciones entre Teherán y Londres se han tensado en las últimas semanas después de que Reino Unido asegurase que era "altamente probable" que el supuesto complot contra la base aérea de Fairford hubiera sido coordinado desde Irán y señalara directamente a la Guardia Revolucionaria iraní.

El Ministerio de Exteriores iraní ha condenado en varias ocasiones las “acusaciones infundadas” de Londres y las había calificado como "una despreciable conspiración para impulsar la campaña antiraní”.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más
03
Fútbol
San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final
Ver más
04
Fútbol
Nacional golea y deja de cabeza al Sportivo Luqueño
Ver más
05
Nacionales
Marcha LGBTIQ+ en Asunción: sostienen que ley “anti-género” viola la Constitución
Ver más

Te puede interesar