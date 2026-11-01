Irán designa como organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea británicas

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó en un comunicado que la medida es la “respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán”.

La cartera señaló en concreto al “acceso a bases e instalaciones militares y logísticas” que Reino Unido prestó a Estados Unidos durante la guerra que lanzó contra el país persa el 28 de febrero, así como así como designación en julio de la Guardia Revolucionaria como “amenaza para la seguridad nacional” para el Reino Unido.

En cuanto al MI6, Teherán explicó su clasificación como “grupo hostil” por su “colaboración con el régimen sionista y los países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales”.

“Estas medidas se adoptaron de conformidad con el derecho internacional y en el marco del principio de reciprocidad, y el Gobierno británico será responsable de sus consecuencias”, aseguró el Ministerio de Exteriores iraní.

Las relaciones entre Teherán y Londres se han tensado en las últimas semanas después de que Reino Unido asegurase que era "altamente probable" que el supuesto complot contra la base aérea de Fairford hubiera sido coordinado desde Irán y señalara directamente a la Guardia Revolucionaria iraní.

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El Ministerio de Exteriores iraní ha condenado en varias ocasiones las “acusaciones infundadas” de Londres y las había calificado como "una despreciable conspiración para impulsar la campaña antiraní”.