La Armada iraní informa del incendio de otro petrolero tras chocar con una mina en Ormuz

“Un petrolero infractor haciendo caso omiso a las advertencias al navegar por una zona prohibida e insegura al este del estrecho de Ormuz se incendió tras chocar contra minas navales”, anunció a última hora del sábado la Armada en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

Las fuerzas militares no precisaron la bandera del petrolero, ni informaron de posibles víctimas o de la magnitud de los daños.

“Todas las embarcaciones, especialmente los petroleros y los buques comerciales, deben respetar plenamente las advertencias marítimas y las zonas prohibidas, y abstenerse de entrar en zonas inseguras y de apagar sus sistemas de identificación y seguimiento”, reiteró la fuerza naval del Ejército iraní.

Este nuevo incidente se produce en medio de nuevoss esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enviará esta semana una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, para retomar las negociaciones.

En este contexto, Teherán envió una delegación ayer a Doha este sábado para continuar las consultas diplomáticas sobre las condiciones de Teherán para poner fin a la guerra con Estados Unidos, según informó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien descartó cualquier reunión con funcionarios estadounidenses.

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En las últimas tres semanas, Irán ha informado de al menos 26 incidentes con buques, de los cuales al menos 20 se debieron a minas navales, y ha afirmado que mantiene bajo su control este estratégico paso marítimo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó la semana pasada a Irán de inventar los incidentes para elevar el precio del petróleo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, mientras que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó el miércoles que Ormuz había sido despejado de minas.

Teherán restringe el tránsito por Ormuz desde el inicio de la guerra hace ocho meses, mientras Washington mantiene un cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones.