ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
01 de noviembre de 2026 - 03:20

La Armada iraní informa del incendio de otro petrolero tras chocar con una mina en Ormuz

Imagen sin descripción

Teherán, 1 nov (EFE). Un petrolero se incendió este sábado tras chocar contra una mina naval al este del estrecho de Ormuz cuando navegaba por una zona “prohibida”, según la Armada iraní, en un incidente que se produce en medio de los renovados esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Un petrolero infractor haciendo caso omiso a las advertencias al navegar por una zona prohibida e insegura al este del estrecho de Ormuz se incendió tras chocar contra minas navales”, anunció a última hora del sábado la Armada en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

Las fuerzas militares no precisaron la bandera del petrolero, ni informaron de posibles víctimas o de la magnitud de los daños.

“Todas las embarcaciones, especialmente los petroleros y los buques comerciales, deben respetar plenamente las advertencias marítimas y las zonas prohibidas, y abstenerse de entrar en zonas inseguras y de apagar sus sistemas de identificación y seguimiento”, reiteró la fuerza naval del Ejército iraní.

Este nuevo incidente se produce en medio de nuevoss esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enviará esta semana una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, para retomar las negociaciones.

En este contexto, Teherán envió una delegación ayer a Doha este sábado para continuar las consultas diplomáticas sobre las condiciones de Teherán para poner fin a la guerra con Estados Unidos, según informó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien descartó cualquier reunión con funcionarios estadounidenses.

En las últimas tres semanas, Irán ha informado de al menos 26 incidentes con buques, de los cuales al menos 20 se debieron a minas navales, y ha afirmado que mantiene bajo su control este estratégico paso marítimo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó la semana pasada a Irán de inventar los incidentes para elevar el precio del petróleo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, mientras que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó el miércoles que Ormuz había sido despejado de minas.

Teherán restringe el tránsito por Ormuz desde el inicio de la guerra hace ocho meses, mientras Washington mantiene un cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Fútbol
San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final
Ver más
03
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más
04
Fútbol
Nacional golea y deja de cabeza al Sportivo Luqueño
Ver más
05
Nacionales
Marcha LGBTIQ+ en Asunción: sostienen que ley “anti-género” viola la Constitución
Ver más

Te puede interesar