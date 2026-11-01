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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 07:55

La familia de la científica española Marta Shahbazi confirma su fallecimiento

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Londres, 1 nov (EFE).- La familia de la científica española Marta Shahbazi Alonso, que trabajaba en el Laboratorio de Biología Molecular (LMB) en Cambridge, ha recibido la confirmación de su fallecimiento en el accidente de trenes del pasado miércoles cerca de Urda, en el que 69 personas perdieron la vida, informa este domingo The Sunday Times.

Por EFE
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Shahbazi, que viajaba en el tren AVE que chocó contra un Iryo detenido en la misma vía, iba a recoger un premio a la excelencia científica de la Sociedad Española de Biología y Desarrollo, en el congreso de la organización en El Rompido (Huelva).

El sábado por la noche, tras días de espera y de buscarla entre los heridos, las autoridades españolas confirmaron que Marta se encontraba entre los fallecidos, dijo la familia al rotativo.

Antes del trágico viaje, Marta, madre de dos niños - Darío, de tres años, y Alma, de siete - estaba con su familia de visita de Madrid y se había reunido con sus padres.

"Acabábamos de cenar todos juntos", contó por teléfono desde Madrid el hermano, Carlos Shahbazi, de 40 años, profesor investigador de matemáticas.

"Adoro a sus hijos, así que intento pasar el mayor tiempo posible con ellos", dijo Carlos. Al día siguiente, ella viajaba para recibir el galardón en Huelva en reconocimiento a su labor en el campo de la fecundación in vitro (FIV).

Los pequeños tenían previsto viajar ayer a un lugar de la costa para "encontrarse con su madre", explicó Carlos, pero en cambio, Darío y Alma siguen en Madrid junto a su padre, Mirco Petruzzelli.

"Apenas les hemos contado nada", señaló Carlos, quien describió a su hermana como una persona "alegre", que le encantaba vivir en Cambridge, a donde la familia se había mudado hace 12 años.

Shahbazi Alonso era una eminente bióloga molecular con destacadas contribuciones al estudio de las primeras etapas del desarrollo humano. Precisamente en reconocimiento a esta labor, la Sociedad Española de Biología del Desarrollo le entregaba el Premio José Luis Gómez-Skarmeta 2026 en un congreso organizado en El Rompido (Huelva).

Comenzó su carrera en la Universidad Autónoma de Madrid y la continuó en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) donde se doctoró con una investigación dedicada a los mecanismos básicos que preservan la forma y la integridad de las células madre epidérmicas.

Hace 12 años se incorporó a la Universidad británica de Cambridge, donde dirige su propio grupo de investigación en el Laboratorio de Biología Molecular desde el año 2020.

Hace unos años, un artículo publicado en Nature Cell Biology la catapultó como la primera científica -junto al resto de los investigadores involucrados en ese trabajo- en lograr mantener vivos "in vitro" embriones humanos más allá del periodo natural en el que deberían implantarse en el útero de una mujer.

Desde entonces utilizaba este hallazgo para explorar los mecanismos celulares y moleculares básicos que regulan la remodelación embrionaria. El equipo que dirigía es famoso por haber logrado desarrollar modelos tridimensionales de células madre (organoides) del embrión y la placenta para estudiarlos.

Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio 3Rs de 2019 por ofrecer la oportunidad de sustituir y reducir el uso de ratones en los estudios de biología del desarrollo; el premio Talento Emergente 2026 de la Sociedad de Investigadores Españoles en Reino Unido o el que iba a recoger el día del fatídico accidente.

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