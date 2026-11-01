'La moda a tus pies' renueva con vanguardia y artesanía diseños del XVIII a la actualidad

Un diálogo acompasado que se exhibe en la exposición 'La moda a tus pies', organizada por el Museo del Traje de Madrid y la Federación de Industrias del Calzado Español, en la que piezas históricas del siglo XVIII hasta la actualidad se relacionan con propuestas innovadoras de calzado que se han confeccionado específicamente para la muestra, que se podrá ver hasta el 31 de enero de 2027.

Javier Echeverría Sola, presidente de la Asociación de Creadores de Moda en Navarra, y Juan Gutiérrez, responsable de los fondos de moda contemporánea del museo, ambos comisarios de la exposición, explican a EFE que la idea era recorrer el discurso expositivo del museo para seleccionar alrededor de cuarenta piezas con las que poner de manifiesto el buen hacer del sector del calzado español, puro lujo y artesanía al que recurren firmas internacionales de moda.

Tres siglos de moda en España, del barroco, pasando por el romanticismo, hasta llegar a las piezas más contemporáneas, para abarcar diversos modelos y estilos y confeccionar un "calzado de altísima calidad y diseño", combinado con una manufactura minuciosa.

Una vez terminada la exposición, las piezas pasaran a los fondos del museo.

La selección aleatoria ha incluido un delicado vestido en satén marfil con falda de vuelo guarnecida con bordado de chenilla de estilo oriental de Pedro Rodríguez (1960) que la firma Lola Cruz acompaña de un 'mule' de satén blanco roto con ornamentación, reproduciendo los bordados originales.

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Elementos del pasado adquieren un nuevo significado a través de creaciones contemporáneas, como la propuesta de Pons Quintana, que combina un Delphos gris en seda plisada de Mariano Fortuny y Madrazo (1909) con una sandalia de tacón en piel con aplicaciones de cuentas cerámicas en terracota.

Empresas de calzado de todas las comunidades autonómas españolas y firmas como Lodi, Lattusse, Alhamas, Flabelus, Herce, Martinelli, Mascaró o Pedro Miralles han participado en este proyecto.

El objetivo no ha sido diseñar el zapato perfecto para cada traje, sino ofrecer libertad a los creadores para "inspirar su creatividad", indica Echeverría.

'La moda a tus pies' muestra cómo tradición, innovación y modernidad forman parte de un mismo proceso creativo, lo que queda reflejado en la combinación del traje de luces bordado en plata ca. 1875–1900 con un 'stiletto' en seda verde con bordado a mano en plata que reproduce motivos tradicionales taurinos, diseñado por Magrit y el artesano especialista en arte sacro Francisco Carrera Iglesias 'Paquili'.

Un binomio que ha dado una vuelta de tuerca a una combinación -aseguran los comisarios- que habría podido lucir Ava Gardner saliendo de la casa de Luis Miguel Dominguín o John Galliano saludando en un desfile.

Mientras, un vestido infantil del XVIII, con diseño de Lau García, cofundadora y diseñadora de Feroz, se combina con una forma anatómica y flexible y una niña escondida entre la ornamentación, con un pequeño mapa en la suela, como un juego del escondite, que el artista valenciano Don Rogelio ha pintado a mano.

Resalta también el detalle de los bordados a mano por Ángeles Espinar en una sandalia de Magrit con red de macramé que simula los flecos de un mantón de Manila de 1900.

Un vestido de Lemoniez de 2006 cuajado de flores ha sellado una colaboración entre la firma zaragozana Monami y la sombrerera Mariana Barturen en unas botas de caña alta con 120 flores de seda confeccionadas a mano.

Lola Cruz se ha encargado de calzar el mítico vestido de 'España' de Sybilla (1996) y Franjul ha creado unos zapatos artesanales para el Balenciaga Bunny Mellon (1965) y para el traje de Charra de la Reina Victoria Eugenia de Battenberg en terciopelo de seda intervenido por Genoveva Hita.

El joyero Isidoro Hernández ha intervenido con las amazonitas verdes, unas piedras semipreciosas talladas en forma de bola, las sandalias de Amambaih para un traje de majo goyesco y unas coloridas manoletinas de Pretty Ballerinas son el complemento perfecto para un diseño de Elio Berhanyer.