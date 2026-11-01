Las cargas policiales desplazan el debate sobre la crisis de la vivienda en Portugal

Las intervenciones de madrugada en las plazas del Rossio, en Lisboa, y de Dom João I, en Oporto, se saldaron con trece detenidos, posteriormente liberados, y numerosos heridos, cuyo balance continúa siendo provisional y difiere entre las autoridades y los organizadores. La policía comunicó trece agentes heridos, ocho de ellos trasladados a centros hospitalarios.

Seguro solicitó al Gobierno del conservador Luís Montenegro y a la Provedoria de Justiça, equivalente al Defensor del Pueblo, información y aclaraciones "con todo detalle" sobre las operaciones y sobre la situación de los detenidos y de todas las personas heridas, según confirmó una fuente oficial de la Presidencia a medios portugueses.

La petición añade presión sobre el Ejecutivo después de que el jefe del Estado ya hubiera expresado el martes su rechazo a las imágenes de las cargas del fin de semana anterior.

"No me gustó lo que vi", manifestó entonces Seguro, quien reclamó al Gobierno, al Parlamento y a los partidos soluciones para la vivienda y les instó a dejar de atribuirse mutuamente las responsabilidades.

El abogado Ricardo Sá Fernandes, que representa a manifestantes de la acampada de Lisboa, anunció este domingo que presentará denuncias penales por presunto abuso de poder contra el ministro de Administración Interna, Luís Neves, y el director nacional de la Policía de Seguridad Pública (PSP), Pedro Coelho de Moura.

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"Una noche negra en la historia de la democracia portuguesa", afirmó ante los periodistas junto a la comisaría de la Rua da Palma, donde fueron trasladados los detenidos en la capital.

Sá Fernandes sostuvo que la intervención fue innecesaria y contraria a la Constitución y que la orden de dispersión era ilegítima. Según su versión, antes de la carga los concentrados permanecían pacíficamente, sin ruido ni impedimentos a la circulación. La denuncia, explicó, abarcará también los operativos anteriores.

En Oporto, el abogado Tiago Machado calificó de "desmedida" la fuerza empleada, tanto por el número de efectivos desplegados como por los medios utilizados, entre ellos perros.

Machado explicó que los siete detenidos en esa ciudad, cuatro mujeres y tres hombres, quedaron libres esta mañana y deberán comparecer el lunes ante un tribunal.

La Acampada de Lisboa elevó durante la mañana su balance a más de treinta heridos, diez de ellos hospitalizados, y convocó una nueva concentración este domingo para las 17.00 horas en el Rossio contra la violencia policial y por el derecho a la vivienda.

El movimiento denunció que los agentes cargaron indiscriminadamente y destruyeron estructuras comunitarias. En Oporto, los organizadores habían comunicado un primer balance de 35 heridos leves y tres graves, pendiente de confirmación sanitaria.

El portavoz de la acampada lisboeta, João Veloso, relató que la policía empujó a los participantes hacia otras zonas del centro de la capital. Según imágenes recogidas por los canales de la televisión local, los agentes dispersaron a los concentrados a golpes de porra.

Durante la retirada, algunos manifestantes levantaron obstáculos con vallas y mesas para frenar el avance policial.

La PSP, por su parte, atribuyó a manifestantes el lanzamiento de botellas y material pirotécnico. En Oporto, un agente de paisano fue grabado mientras sacaba un arma de fuego, una actuación que la policía justificó como disuasión y legítima defensa tras una agresión contra un grupo de agentes.

Las nuevas cargas prolongan una secuencia de desalojos iniciada el 15 de octubre en Oporto.