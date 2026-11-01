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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 05:20

Los hutíes del Yemen toman posiciones estratégicas en el sur tras días de combates

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Saná, 1 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen tomaron una ciudadela y otras posiciones montañosas estratégicas de la provincia meridional de Lahj tras varios días de intensos combates con fuerzas progubernamentales, informaron este domingo a EFE fuentes tribales, un avance que podría reforzar la posición del grupo en las rutas que conectan la asediada ciudad de Taiz con el sur yemení.

Por EFE
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Las fuentes indicaron que el avance hutí incluyó la toma de la estratégica Qalaat al Maqatirah y del paso de montaña de Kurbah, que conecta zonas de Taiz con el distrito de Al Maqatirah y la provincia de Lahj.

Los combatientes progubernamentales se retiraron tras sufrir bajas y quedarse sin alimentos, agua ni municiones, señalaron las fuentes.

Estos avances hutíes se producen tras enfrentamientos en los frentes del distrito de Al Maqatirah y Haijat al Abd, donde las fuerzas leales al gobierno internacionalmente reconocido, amparado por Arabia Saudí, y milicias locales habían repelido ataques hutíes anteriores.

El distrito de Al Maqatirah, que administrativamente forma parte de Lahj y limita con Taiz, tiene una importancia estratégica, ya que abarca la carretera de Haijat al Abd -que une ambas provincias- y domina rutas clave de abastecimiento y movimiento entre el norte y el sur del Yemen.

La ciudadela de Al Maqatirah se alza sobre una montaña a unos 2.100 metros de altitud y ofrece vistas sobre las provincias de Lahj y Aden, que sirve de sede del Gobierno internacionalmente reconocido.

Su elevada posición proporciona un punto de observación privilegiado sobre el terreno circundante, mientras que los pasos de montaña cercanos resultan fundamentales para la vigilancia, el desplazamiento de tropas y las líneas de suministro.

Esta toma podría otorgar a las fuerzas hutíes una posición más sólida entre la zona rural de Taiz y el norte de Lahj, lo que potencialmente aumentaría la presión sobre las fuerzas progubernamentales que operan en la región.

Estos acontecimientos tienen lugar en medio de una reanudación de los combates en Taiz y la vecina provincia de Lahj, donde los hutíes han intentado asegurarse el control de zonas elevadas y carreteras clave.

Los rebeldes han negado haber impuesto un asedio a Taiz -la tercera ciudad más grande del Yemen-, a pesar de que funcionarios gubernamentales y fuentes humanitarias han denunciado restricciones al acceso y a la libre circulación.

Las hostilidades se reanudaron en el Yemen a mediados de julio, cuando el Ejército yemení leal al gobierno -que actúa bajo patronazgo saudí - bombardeó el aeropuerto de Saná para evitar el aterrizaje de un avión iraní.

Poco después, los hutíes lanzaron una ofensiva que les llevó a tomar toda la costa suroccidental del Yemen, en paralelo a iniciar ataques contra instalaciones energéticas, económicas y de infraestructura en Arabia Saudí.

Mientras, la coalición militar antihutí, liderada por Riad, y el Gobierno reconocido internacionalmente reanudaron sus bombardeos contra el territorio dominado por los hutíes e iniciaron una contraofensiva denominada "Amanecer del Yemen", que sin embargo parece no haber recuperado el terreno perdido.

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