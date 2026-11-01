Nigeria descarta finalmente nuevos casos de ébola tras identificar dos casos sospechosos

"Se recolectaron muestras para pruebas de laboratorio con el fin de establecer la causa de la enfermedad. Afortunadamente, las muestras resultaron negativas para el virus del Ébola (EVE/EBV) tras dos rondas de análisis", informó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Nigeria (NCDC) en un comunicado.

Además, afirmó que "no existe ningún caso de ébola confirmado por laboratorio" en Nigeria, más allá del contagio importado que detectó el 20 de octubre en Abuya, la capital.

"Instamos a la ciudadanía a mantener la calma y evitar compartir información no verificada o especulaciones sobre la situación. Se anima a la población a informarse a través de los canales oficiales de comunicación gubernamentales y de salud pública", añadió el organismo.

Nigeria confirmó el 20 de octubre un caso importado de la enfermedad que se corresponde con una ciudadana suiza de origen ugandés que regresó a Nigeria tras unas vacaciones en Uganda, sin pasar por la República Democrática del Congo (RDC).

Además, el Ministerio nigeriano de Sanidad informó de que análisis genómicos indicaron que el virus detectado en la mujer "guarda relación genética" con el virus identificado en uno de los contagios de la enfermedad registrados en Kenia, si bien esto no confirma por sí mismo todavía una transmisión directa entre los casos.

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Un día antes, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) afirmó que es posible que la paciente de Nigeria y el caso índice de Kenia se cruzaran en el aeropuerto de Entebbe (Uganda) el 3 de octubre, cuando ambos transitaron por él.

Todos estos casos están vinculados con el brote de ébola declarado por la RDC el pasado 15 de mayo -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 10.351 casos confirmados y 5.026 fallecidos.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC, Uganda y Nigeria, se han detectado nueve casos vinculados al brote congoleño en Kenia, que ha registrado dos fallecidos.

Asimismo, se ha detectado un caso vinculado a la epidemia en Francia.

A esta infección se suman tres personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC, a Países Bajos (uno) y Alemania (dos).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.