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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 06:30

Nuevos ataques de las FAR contra centrales eléctricas agravan crisis energética en Sudán

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Jartum, 1 nov (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) lanzó este domingo dos nuevos ataques con drones contra centrales eléctricas en el norte de Sudán, elevando así número de instalaciones afectadas en las últimas semanas por su ofensiva contra las infraestructuras y provocando cortes en el suministro eléctrico en amplias zonas del país.

Por EFE
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Fuentes locales y testigos informaron a EFE este domingo de ataques con drones de los paramilitares contra una central eléctrica en la ciudad de Abu Hamad, en el estado del Nilo, y otro similar se llevó a cabo contra la instalación de la ciudad de Debba, en el Estado del Norte.

En Abu Hamad, situada en el norte del país, informantes locales indicaron que un dron perteneciente a las FAR atacó la central eléctrica que abastece de electricidad a la ciudad, causando un apagón; y testigos presenciales relataron además haber escuchado tres explosiones.

En el Estado del Norte, otro dron de los paramilitares atacó la principal central eléctrica en la ciudad de Debba, dejando fuera de servicio la instalación y provocando un corte de energía, indicaron informantes locales.

La ofensiva también tuvo como objetivo el cuartel general de la 73.ª Brigada de Infantería del Ejército y dos estaciones de combustible en la zona de Al Mutlaqa, en el Estado del Norte, causando tanto muertos como heridos, señalaron medios sudaneses pero no especificaron cifras.

A lo largo del mes de octubre, un total de 15 centrales eléctricas y más de 20 estaciones de combustible han sido blanco de este tipo de ataques, lo que ha provocado cortes de energía en gran parte del país.

Por su parte, los Comités de Resistencia en el Estado del Norte -agrupaciones vecinales y redes informales de activistas y ciudadanos- exigieron una "condena inmediata de este crimen que atenta contra civiles e infraestructura" e instaron a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos a "intervenir con urgencia para documentar estas violaciones".

Solicitaron que se brinde el apoyo necesario para restablecer el suministro eléctrico a la población, que se protejan las instalaciones e infraestructuras civiles frente al conflicto armado, y que "se ponga fin a los ataques indiscriminados" contra zonas donde se encuentra la población civil.

Durante una reunión celebrada ayer con embajadores acreditados en Sudán, el subsecretario del Ministerio de Exteriores sudanés, Muawiya Othman Khalid, afirmó que los drones de las FAR que están atacando centrales eléctricas, depósitos de combustible, escuelas y hospitales son lanzados desde territorio etíope.

Ni las FAR ni el Gobierno etíope han reaccionado hasta el momento a estas acusaciones.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones han sido desplazadas por el conflicto, que ha convertido al país en el escenario de la mayor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU.

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