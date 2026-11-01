ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
ABC Rural
ABC Cardinal AM de 06:00 a 06:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
18º
Ahora
ver más
18º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
01 de noviembre de 2026 - 04:55

Rusia apoyará a Ghana en el establecimiento de una central nuclear de 2.000 megavatios

Imagen sin descripción

Nairobi, 1 nov (EFE).- Los presidentes de Ghana, John Dramani Mahama, y de Rusia, Vladímir Putin, acordaron trabajar juntos para establecer en ese país africano una central nuclear de 2.000 megavatios, durante la cumbre Rusia-África celebrada el jueves y el viernes en Moscú, informó este sábado la Presidencia ghanesa.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Entre los principales resultados se encuentra el compromiso de Rusia de trabajar con Ghana para establecer una central nuclear de 2.000 megavatios que fortalezca la seguridad energética y apoye la industrialización", afirmó la Presidencia en un comunicado sobre la reunión bilateral que mantuvieron ambos mandatarios.

Mahama y Putin firmaron "seis compromisos clave" en materia de energía nuclear, defensa, agricultura, educación, el reclutamiento de ghaneses en la guerra de Rusia contra Ucrania y la reactivación de la Comisión Conjunta Permanente de Cooperación (CJPC).

"Otros compromisos incluyen una cooperación en defensa mejorada, mayor colaboración agrícola y becas ampliadas para estudiantes ghaneses", añadió la Presidencia.

Ghana logró este acuerdo tras sufrir a finales de julio una desconexión simultánea en las plantas de generación del sistema eléctrico nacional, lo que provocó apagones masivos en Acra, la capital, y en Kumasi.

La estatal compañía estatal de transmisión eléctrica Ghana Grid Company Limited (GRIDCo) se constituyó en diciembre de 2006 tras una gran reforma para modernizar el sector energético, lo que le permitió pasar de ser una red local a interconectar las infraestructuras de varios países de África Occidental y exportar electricidad a vecinos como Togo, Benín y Burkina Faso.

Aunque la mayor parte de la electricidad ghanesa se genera en centrales hidroeléctricas antiguas, en los últimos años el país comenzó a incorporar gas para satisfacer la creciente demanda.

Si bien el uso de este combustible ha mitigado los cortes de energía, el sector sigue siendo vulnerable a los fallos en la transmisión y a las interrupciones en el suministro.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más
03
Fútbol
San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final
Ver más
04
Fútbol
Nacional golea y deja de cabeza al Sportivo Luqueño
Ver más
05
Policiales
Policía desplegó control preventivo en Caapucú ante el “fantasma” del festejo de Halloween
Ver más

Te puede interesar