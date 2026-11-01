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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 06:20

Ucrania daña una refinería en Rusia en la tercera jornada de ataques contra petroleras

Imagen sin descripción

Moscú, 1 nov (EFE).- Ucrania dañó este domingo una refinería en la región rusa de Nizhni Nóvgorod, en la tercera jornada de ataques contra instalaciones petroleras tras varias semanas de pausa debido a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaron las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.

Por EFE
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"La región de Nizhni Nóvgorod ha sufrido un ataque masivo de drones entre la noche y la mañana: han sido aniquilados más de un centenar de drones. Según datos previos no hay víctimas. Una empresa industrial sufrió graves daños en el distrito de Kstovo", escribió el gobernador local, Gleb Nikitin, en MAX, la red de mensajería rusa.

Señaló que en estos momentos las autoridades valoran los daños a la infraestructura crítica y los servicios de emergencias trabajan para paliar las consecuencias del ataque.

El alcalde de Nizhni Nóvgorod, Yuri Shalabáev, confirmó en MAX los daños ocasionados a una "empresa industrial" en Kstovo.

Según el canal independiente ruso Astra, la empresa dañada fue la refinería LUKOIL-Nizegorodnefteorgsintez, información que confirmaron los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+, e incluso canales de blogueros prorrusos como Rybar.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó hoy el derribo de 235 drones ucranianos de ala fija sobre 17 regiones rusas.

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