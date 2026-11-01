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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 07:00

Ventura reelegido líder de Chega con el 98 %, fija como objetivo llegar al Gobierno

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Lisboa, 1 nov (EFE).- El líder del partido de extrema derecha portugués Chega, André Ventura, fue reelegido este sábado con el 98 % de los votos en unas elecciones internas sin rival, tras presentar una candidatura que sitúa como objetivo alcanzar el Gobierno de Portugal.

Por EFE
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El resultado, anunciado por el partido en un comunicado, incluye un 1,5 % de votos en blanco y un 0,5 % de nulos. La formación no facilitó el número de sufragios ni la participación.

Ventura dirige Chega desde su fundación, en 2019, y su reelección precede a la séptima convención nacional, prevista del 20 al 22 de noviembre en Entroncamento, en el centro del país.

Después de votar en la sede nacional de la formación, en Lisboa, pidió a su partido que demuestre madurez, fiabilidad y capacidad para gobernar ante lo que describió como amenazas de un bloque central entre el Partido Social Demócrata (PSD), del primer ministro Luís Montenegro, y el Partido Socialista (PS).

La moción estratégica con la que el líder de la formación ultraconservadora concurrió a las elecciones, presentada el viernes y concebida para los próximos tres años, sostiene que el crecimiento del partido todavía no basta y establece como prioridad llegar al Ejecutivo.

En ese documento, Ventura recupera propuestas para restringir el acceso al Servicio Nacional de Salud mediante la exigencia de un período previo de contribuciones fiscales, así como medidas para reducir impuestos sobre los combustibles y aumentar las pensiones más bajas.

También reivindica como éxitos de Chega los cambios en la legislación de extranjería y nacionalidad.

En plena contestación social por la crisis de vivienda, André Ventura defendió el sábado una legislación de alquileres equilibrada y se distanció de lo que calificó de "locuras liberalizadoras" del Gobierno.

En este sentido, reclamó límites a las subidas de los alquileres y proporcionalidad en los desahucios, con protección para los inquilinos de mayor edad, aunque sostuvo que los propietarios no pueden asumir las funciones de la Seguridad Social ante impagos prolongados.

Con su abstención, Chega hizo posible el pasado 30 de septiembre que la reforma gubernamental del arrendamiento superara la primera votación parlamentaria, después de pactar con el PSD modificaciones durante su tramitación.

Ventura reconoció la legitimidad de las manifestaciones por la vivienda, pero exigió que se respete la ley y pidió a los agentes mantener la calma y actuar cuando se altere el orden.

La próxima convención nacional del partido deberá elegir los demás órganos nacionales y ratificar el procedimiento de elección directa del presidente, además de homologar sus resultados.

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