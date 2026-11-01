Zelenski pide a los socios agilizar el suministro de nuevas ayudas a Ucrania

"Estos suministros no pueden tardar años. Rusia está destruyendo la infraestructura y matando a nuestra gente en este mismo momento, y está apostando por los misiles balísticos este invierno. Por consiguiente, las decisiones relativas a la defensa antiaérea deben implementarse ahora mismo", escribió en un mensaje en Telegram.

Agregó que Ucrania comunica cada día su necesidad de misiles Patriot a Estados Unidos, Europa y otros socios que puedan ayudar y recordó que en octubre Washington y los países europeos tomaron nuevas decisiones sobre paquetes de ayuda adicionales para Ucrania.

Zelenski subrayó que los ataques masivos contra las infraestructuras críticas de Ucrania no cesan y son de una intensidad extremadamente alta.

"Los rusos intentan aprovechar al máximo la escasez de interceptores de misiles balísticos" por parte de Ucrania, indicó.

Según el presidente ucraniano, Rusia lanzó en la última semana 1.940 drones de ataque, más de 1.580 bombas aéreas guiadas y 44 misiles de diversos tipos contra Ucrania, incluidos 36 misiles balísticos.

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Denunció que la pasada noche, la infraestructura energética ucraniana volvió a ser objeto de ataques rusos en las regiones de Dnipropetrovsk, Vinitsia, Zhitómir y Jmelnitski y que cientos de miles de familias continuaban sin suministro eléctrico.

Añadió que los ataques afectaron a subestaciones, transformadores y líneas eléctricas que suministran electricidad a los hogares ucranianos.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó desde las 18.00 horas (16.00 GMT) del sábado 433 aparatos aéreos no tripulados de ataque Shahed -de los cuales 64 eran de motor a reacción-, Gerbera y drones réplica Parodia.

Según datos preliminares de las 07.30 (05.30 GMT), la defensa antiaérea derribó o neutralizó 371 drones, 47 de ellos a reacción, agregó la Fuerza Aérea, que advirtió que más de 40 aparatos aéreos no tripulados continuaban en el espacio aéreo ucraniano en el momento de la publicación del parte.

Además, indicó que se registraron impactos en 16 ubicaciones, así como la caída de restos de objetivos aéreos derribados en otras 14.