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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 19:25

AMD aumenta sus ingresos un 45 % en el tercer trimestre impulsada por sus centros de datos

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Nueva York, 3 nov (EFE).- La empresa fabricante de semiconductores Advanced Micro Devices (AMD) obtuvo en el tercer trimestre unos ingresos de 13.377 millones de dólares, un 45 % más en términos interanuales, impulsados por las sólidas ganancias de su negocio de centros de datos.

Por EFE
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Los ingresos de este segmento alcanzaron la cifra récord de 8.500 millones de dólares, un 97 % más que en el mismo tramo del año pasado, apoyados por la "fuerte demanda" de procesadores AMD EPYC y el lanzamiento de las GPU AMD Instinct de la serie MI450, según un comunicado.

En estos últimos tres meses, la tecnológica registró un beneficio neto de 2.428 millones de dólares, un 95 % más interanual.

Además, en el acumulado de los nueve primeros meses del ejercicio, AMD obtuvo un beneficio neto de 6.108 millones de dólares, un 116 % más que en el mismo periodo de 2025.

Lisa Su, presidenta y consejera delegada de AMD, destacó el "trimestre récord" de la compañía, "con unos ingresos que han superado el límite superior de nuestras previsiones" gracias a su negocio de centros de datos.

"La demanda de nuestros productos Instinct y EPYC siguió fortaleciéndose, y esperamos que el crecimiento se acelere aún más en el cuarto trimestre a medida que ampliamos la producción de (la plataforma integrada de inteligencia artificial) Helios y (la CPU) Venice", apuntó Su.

La empresa destacó que las soluciones y el software de AMD impulsan la infraestructura de superinteligencia a gran escala, señalando que otras tecnológicas como Anthropic, Meta, Microsoft u OpenAI están ejecutando modelos y cargas de trabajo en la plataforma AMD Helios.

El segmento de Clientes y Juegos de la empresa obtuvo 3.720 millones de dólares, un 8 % menos que en el mismo periodo de 2025, mientras que las ganancias de su negocio de sistemas integrados ascendieron hasta los 1.100 millones de dólares, un 29 % más, impulsados por el crecimiento en los mercados aeroespacial y de defensa, automoción, comunicaciones e industria.

De cara al cuarto trimestre de 2026, AMD prevé unos ingresos de alrededor de 17.000 millones de dólares, con una variación del 3 %, así como un margen bruto ajustado de aproximadamente el 55 %.

Tras publicarse los resultados, las acciones de AMD en Wall Street subían un 8 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre.

En lo que va de año, sus títulos se han revalorizado un 125 %.

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