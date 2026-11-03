¡Jugadores de la selección paraguaya demandarán a Ueno Bank!

Rodrigo Codas reveló al Cardinal Deportivo que jugadores de la selección de Paraguay que juegan en el extranjero demandarán a Ueno Bank, que está en proceso de resolución por el Banco Central del Paraguay (COP) debido a la falta de solvencia. “Hay muchos jugadores que están muy preocupados porque son jugadores que están en el extranjero”, expresó el abogado.

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“No operan de manera frecuente o diaria en el sistema paraguayo, pero tienen sus ahorros en ese banco”, desveló Codas a ABC Cardinal. “Hoy ya estamos en diez. La idea es presentar una demanda colectiva. Es la mejor o la más sencilla para obtener un resultado judicial prematura es ir todos juntos que por separados”, aseguró el también representante de futbolistas.

Ueno Bank es sponsor de la selección paraguaya y muchos futbolistas de la Albirroja utilizan la entidad bancaria para guardar sus respectivos ahorros. “Al fútbol le han mentido y asaltado. Es un día bastante duro para toda la nación. El presidente del banco entraba en el vestuario de la selección paraguaya”, finalizó Codas a ABC Cardinal.

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¿Qué pasa con los jugadores del fútbol paraguayo que cobran por Ueno?

Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), manifestó por su parte que hay jugadores que militan en el fútbol paraguayo también cobran sus salarios por Ueno Bank. “Estamos haciendo un censo de futbolistas que tiene cuenta en Ueno, es un alto porcentaje. Vamos a jugar el partido más importante a favor de los futbolistas”, contó a la 730 AM.