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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 12:45

Analistas privados aumentan al 1,5 % la previsión de crecimiento de México para 2026

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Ciudad de México, 3 nov (EFE).- Especialistas del sector privado elevaron del 1,4 % al 1,5 % su pronóstico de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de México para 2026, según la mediana de las estimaciones recogidas en una encuesta publicada este martes por el Banco de México (Banxico).

Por EFE
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La previsión para 2027 también aumentó del 1,8 % al 1,83 %, de acuerdo con el sondeo realizado entre cuarenta grupos de análisis y consultoría económica nacionales y extranjeros, cuyas respuestas se recibieron entre el 19 y el 29 de octubre.

En términos de promedio, los especialistas elevaron sus expectativas de crecimiento del 1,4 % al 1,61 % para 2026 y del 1,77 % al 1,86 % para 2027.

Estas proyecciones se difunden después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informara que la economía mexicana creció el 3,2 % interanual y el 0,9 % trimestral en el tercer trimestre de 2026, tras haber avanzado el 2,1 % interanual de abril a junio.

Por otro lado, los expertos elevaron ligeramente la mediana de sus expectativas de inflación general para el cierre de 2026, del 3,87 % al 3,88 %, mientras que el promedio disminuyó del 3,85 % al 3,83 %.

Esta previsión llega después de que la inflación general se ubicara en el 3,62 % anual durante la primera quincena de octubre.

Para 2027, la mediana de las estimaciones de inflación aumentó del 3,82 % al 3,85 %, todavía por encima del objetivo del 3 % del banco central mexicano.

Entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México durante los próximos seis meses, los especialistas señalaron principalmente los problemas de gobernanza (38 % de las respuestas), las condiciones externas (33 %) y las condiciones económicas internas (23 %).

En particular, destacaron la política de comercio exterior y la inseguridad pública, ambas con un 15 % de las respuestas, seguidas de la ausencia de cambios estructurales en México (11 %), la inestabilidad política internacional (8 %) y otros problemas relacionados con la falta de Estado de derecho (8 %).

También mencionaron la incertidumbre sobre la situación económica interna (7 %).

Los analistas revisaron al alza sus previsiones sobre el tipo de cambio y estimaron que el peso mexicano cerrará 2026 en 18,39 unidades por dólar, frente a las 17,50 previstas en la encuesta anterior, según la mediana de los pronósticos.

Para 2027, calcularon un tipo de cambio de 18,64 pesos por dólar, por encima de las 18,04 unidades estimadas en septiembre.

En cuanto al sector externo, las expectativas sobre la balanza comercial para 2026 pasaron de un déficit de 6.000 millones de dólares a un superávit de 4.125 millones, de acuerdo con la mediana de las estimaciones.

Así mismo, la previsión de inversión extranjera directa (IED) se mantuvo en 41.000 millones de dólares para 2026, aunque el promedio de los pronósticos disminuyó de 41.109 millones a 40.452 millones de dólares.

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