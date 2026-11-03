André Janones se traslada a Argentina para crear el 'Ejército del Peronismo' contra Milei

Janones, diputado federal por Minas Gerais, llegó el lunes a Argentina acompañado por los publicistas brasileños Chico Kertész y Rafael Marroquim, quienes también participaron en la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido el 25 de octubre tras una remontada frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Su primera actividad en Buenos Aires fue visitar a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), en la vivienda donde cumple prisión domiciliaria desde el pasado 17 de junio por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno.

Ambos conversaron durante casi tres horas sobre el uso electoral de WhatsApp, la movilización de votantes y estrategias para amplificar contenidos políticos en las redes sociales

Más tarde, en un video publicado en Instagram, Janones, apodado 'el general' por liderar el denominado Ejército de Lula, convocó a sus seguidores a sumarse al 'Ejército del Peronismo' para "derrotar a Milei y a la extrema derecha" en Argentina.

A través del canal de WhatsApp del 'Ejército del Peronismo' instó a los usuarios a reenviar el contenido a sus contactos e interactuar con las publicaciones para ampliar su alcance.

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En una entrevista con el canal argentino C5N, Janones dijo que, por las características de los dos países, buena parte de las tácticas utilizadas en Brasil pueden adaptarse a Argentina.

Janones se reunió también con el exministro de Economía y candidato presidencial por el peronismo en 2023, Sergio Massa, quien mantiene una relación cercana con el presidente brasileño.

Durante la campaña de Lula, el grupo superó los 10,5 millones de integrantes y se convirtió en una de las principales herramientas de movilización del Partido de los Trabajadores (PT).

El desembarco del legislador brasileño en Argentina abre una instancia de cooperación política y comunicacional con el peronismo, que busca reorganizarse y construir una alternativa electoral frente a Milei para los comicios de 2027.