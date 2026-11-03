Arrestan a un hombre por supuestamente planear un atentado contra el presidente dominicano

El detenido fue identificado como Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, cuyo arresto se llevó a cabo durante un allanamiento a su residencia en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, en el noreste del país, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

El allanamiento lo ordenó la jueza Josefina Díaz Marte, con base en una solicitud hecha por los fiscales Benedicto Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, sin dar información sobre los posibles motivos para atentar contra el mandatario.

Al autorizar la operación, la jueza señaló que la investigación contra De la Cruz Sosa tiene que ver con la "planificación de un presunto atentado terrorista en contra del presidente" Luis Abinader, supuestamente el 6 de noviembre "en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución".

Abinader está en España donde participará mañana y el jueves en la XXX Cumbre Iberoamericana y tiene previsto regresar a la República Dominicana el viernes.

Pese a que la orden judicial señala que el supuesto atentado se llevaría a cabo en la Sede del Congreso Nacional, en Santo Domingo, el Día de la Constitución se celebra tradicionalmente en la provincia de San Cristóbal, donde se firmó la primera carta magna del país, el 6 de noviembre de 1844.

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Durante la operación policial fueron decomisados dispositivos electrónicos y sustancias químicas que supuestamente podrían ser usadas en el atentado, según el Ministerio Público.