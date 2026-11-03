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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 21:10

Autoridades mexicanas capturan a dos hombres con 133 kilos de metanfetamina en Sinaloa

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- Dos hombres que transportaban 133 kilos de metanfetamina, distribuidos en 89 paquetes ocultos en un doble fondo del piso de un semirremolque, en una carretera del estado mexicano de Sinaloa, noroeste del país, fueron arrestados este martes, informaron autoridades mexicanas.

Por EFE
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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC) de México, Omar García Harfuch, señaló en una publicación en X que agentes del Servicio de Protección Federal y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) participaron en la captura de las personas y el decomiso de la droga.

“Con este aseguramiento evitamos que esta droga llegue a nuestras calles, dañe la salud de nuestros jóvenes y comprometa su futuro”, expresó el funcionario, quien enmarcó la intervención en el refuerzo permanente de la seguridad en el violento estado de Sinaloa.

Según un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano, los agentes cumplían recorridos de seguridad sobre la carretera federal libre México 15, en el tramo Mazatlán-Culiacán, cuando observaron un tractocamión acoplado a un semirremolque con placas de Texas, Estados Unidos.

El conductor realizó maniobras evasivas en la carretera al advertir la presencia de las autoridades, de acuerdo con la versión oficial.

Los agentes le ordenaron detenerse para realizar una revisión y encontraron los paquetes de metanfetamina en el compartimento oculto del piso del semirremolque.

El comunicado atribuyó la operación a integrantes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa y Marina, así como de la FGR y la Guardia Nacional.

Los detenidos, de 36 y 38 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con el vehículo y la droga para que se determine su situación jurídica.

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