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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 13:45

Banda mexicana Maná estrenará concierto gratuito en YouTube por sus 40 años de trayectoria

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Ciudad de México, 3 nov (EFE).- La banda mexicana Maná estrenará el próximo 6 de noviembre en YouTube un concierto grabado en el emblemático anfiteatro Red Rocks, en Colorado (Estados Unidos), como parte de las celebraciones por sus cuarenta años de trayectoria, informó este martes la plataforma de streaming en un comunicado.

Por EFE
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El espectáculo, titulado ‘Vivir Sin Aire Tour (Live from Red Rocks)', se estrenará a las 18:30 hora local de Ciudad de México (00:30 GMT del sábado) de manera gratuita a través del canal oficial de la banda y permanecerá disponible en la plataforma una vez concluida la transmisión.

La presentación fue grabada en el anfiteatro Red Rocks, situado en Morrison, Colorado, un recinto al aire libre conocido por sus formaciones rocosas naturales y por haber acogido conciertos de figuras como Jimi Hendrix y The Rolling Stones.

Para el vocalista de Maná, Fher Olvera, actuar en este escenario tuvo un significado especial, pues recordó que cuando tenía 21 años vivía en Denver, donde trabajaba lavando platos, y soñaba con presentarse algún día en ese lugar.

"¿Qué se sentirá tocar aquí?", se preguntaba entonces el músico, según relató en un minidocumental difundido con motivo del estreno.

Décadas después, Olvera pudo cumplir aquel sueño junto a la agrupación mexicana, que durante el concierto interpreta algunos de sus temas más conocidos, como ‘Rayando el sol’, ‘Clavado en un bar’, ’Labios compartidos’ y ‘Oye mi amor’.

El lanzamiento, realizado en colaboración con YouTube y Warner Music, coincide con las celebraciones por las cuatro décadas de trayectoria de Maná, una de las agrupaciones mexicanas de mayor proyección internacional dentro del rock en español.

La banda, que recientemente obtuvo el reconocimiento a artista pop latino del año en la categoría de dúo o grupo en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, continúa con su gira ‘Vivir Sin Aire Tour’ por Estados Unidos y Latinoamérica.

Entre sus próximas presentaciones figuran conciertos en Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, antes de concluir con dos actuaciones en Ciudad de México.

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