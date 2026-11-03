Boicot en el Supremo y cisma en el Constitucional agravan crisis institucional en Polonia

El Gobierno liberal de Tusk y la presidencia, en manos del ultraconservador Nawrocki, se disputan el control de las más importantes instituciones judiciales del país y han continuado con sus intercambios de acusaciones y cuestionamientos desde que el viernes se produjeran graves desórdenes ante la sede del TC.

El Tribunal Supremo, presidido por el juez Zbigniew Kapiński -afín a Nawrocki y a Ley y Justicia (PiS), el partido ultraconservador que encabeza la oposición-, convocó hoy una asamblea general para "evaluar los riesgos al orden constitucional" tras el incidente, en el que simpatizantes y diputados de la oposición trataron de irrumpir en el TC denunciando un golpe de Estado.

Sin embargo, la reunión del TS no pudo llegar a celebrarse por no contar con el cuórum normativo de dos tercios de asistencia por sala.

Un grupo de 28 de los 125 magistrados del tribunal (15 de la Sala Penal y 13 de las Salas Civil y de Control Extraordinario) había anunciado su abstención total, alegando la ilegitimidad de la convocatoria, un ejemplo más de la división que reina en las altas instancias de la judicatura.

En su comunicado, los jueces disidentes afirmaron que el órgano "debe estar libre de presiones de las autoridades políticas, y su funcionamiento (...) estar sujeto únicamente a la Constitución".

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En paralelo, en el Tribunal Constitucional, que desde el viernes está bajo la dirección de la magistrada Anna Korwin-Piotrowska -afín al actual Gobierno y enfrentada al sector pro-PiS- un sector de siete jueces elegidos en la actual legislatura formalizó hoy la suspensión de Bogdan Święczkowski, presidente hasta la semana pasada, y de su número dos, Bartłomiej Sochański.

Ambos habían sido nombrados en la anterior legislatura y el Gobierno actual no reconocía su legitimidad.

Korwin-Piotrowska convocó además una reunión sobre posibles expedientes disciplinarios y, al mismo tiempo, el fiscal general, Waldemar Żurek, remitió un requerimiento para retirar la inmunidad a Święczkowski y Sochański por presunto abuso de poder, uso irregular de las plataformas de espionaje Pegasus y Hermes, y coacción física contra otros magistrados.

Por su parte, Tusk rechazó hoy las acciones de la oposición ultraconservadora -cientos de cuyos simpatizantes siguen acampados desde el viernes ante la sede del Constitucional- y del presidente Nawrocki, que el viernes pasado se abrió paso a empujones para entrar en el edificio.

En una rueda de prensa, el mandatario polaco dijo que "nadie del poder ejecutivo tiene derecho a irrumpir por la fuerza en el recinto del Tribunal Constitucional, tal como hizo el presidente".

Tusk remarcó que "hay jueces legalmente elegidos que quieren trabajar en la sede del Tribunal Constitucional y son atacados por los políticos", y añadió que "ningún político tiene derecho a imponerles nada, aunque sea el presidente".

Asimismo, vinculó la actual inestabilidad interna con maniobras rusas: "lo más preocupante es que hoy vemos políticos abiertamente prorrusos, incluso dentro del Tribunal Constitucional", dijo y aseguró que "existen personas que traicionan los intereses fundamentales de Polonia en un momento en que Rusia prepara diversas acciones contra nosotros".

Por otro lado, Nawrocki arremetió contra el Ejecutivo y señaló a Tusk como único responsable de la crisis actual.

"Toda la responsabilidad por esta situación, por cada policía frente al Tribunal, por todas las acciones ilegales como la suspensión de jueces, las órdenes ilegales, el bloqueo de la entrada al Tribunal ordenado desde la cancillería del primer ministro, recae en un solo hombre... el primer ministro Donald Tusk", dijo en una rueda de prensa hoy en Varsovia, previa a la celebración de un Consejo de Seguridad Nacional

Nawrocki aseguró que "el Estado de derecho no se puede restablecer mediante métodos que transgredan flagrantemente la ley", en relación a la suspensión el pasado viernes del presidente del TC.

Aunque la reunión del Consejo de Seguridad Nacional tenía en el orden del día garantizar la presencia militar permanente de Estados Unidos en Polonia, entre otros temas, la disputa judicial monopolizó la jornada y llevó al presidente a no tratar temas de seguridad nacional por no confiar "en ciertas personas" que asistieron a la reunión, según dijo.