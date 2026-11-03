ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 13:00

Bulgaria desmiente el aterrizaje de un avión de Israel por amenaza de bomba

Imagen sin descripción

Varna (Bulgaria), 3 nov (EFE).- Las autoridades búlgaras atribuyeron este martes a una confusión informativa la noticia, ahora desmentida, de que un avión de Israel había aterrizado esta mañana en Sofía tras recibir una amenaza de bomba, algo negado horas después, pero sí hubo dos inspecciones en otros vuelos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"No sabemos cómo apareció en el espacio público información sobre un 'avión de Israel', ya que hoy no hay vuelos ni de Israel a Sofía, ni de Sofía a Israel", declaró a EFE un portavoz del Ministerio de Transporte de Bulgaria.

El citado Ministerio precisó que después de que se recibieran amenazas de bomba enviadas por correo, los aviones de dos vuelos comerciales llegados a Sofía fueron inspeccionados exhaustivamente sin hallarse ningún explosivo.

Las inspecciones se realizaron en un aeronave de la compañía Wizz Air procedente del aeropuerto de Milán-Bérgamo, y un aparato de Ryanair que había partido de Dublin, precisó la entidad en un comunicado enviado a EFE.

Previamente, el secretario general del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, generó confusión al anunciar un presunto aterrizaje de emergencia de un avión procedente de Israel.

Diversos medios búlgaros corrigieron el destino poco después, omitiendo cualquier referencia a Israel tras confirmarse la información oficial.

Nikolov precisó además que la jornada estuvo marcada por una oleada de amenazas por correo dirigidas contra escuelas, juzgados y sedes consistoriales en Varna y Plovdiv.

Ante este escenario, la policía reforzó la vigilancia en los aeropuertos para garantizar una respuesta inmediata.

Incidentes similares afectaron al tráfico regional en días recientes.

El lunes, un trayecto Londres-Sofía aterrizó escoltado en Budapest sin novedades, mientras que el 18 de octubre otro vuelo Tel Aviv-Viena fue desviado a Sofía bajo escolta militar por una falsa alarma.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
04
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más

Te puede interesar