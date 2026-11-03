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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 17:55

California amenaza con arrestar a los agentes del ICE que interfieran en las elecciones

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Los Ángeles, 3 nov (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, respondió este martes a las amenazas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra quienes voten sin estar autorizados y advirtió que localizará, detendrá y procesará a cualquier agente que se presente sin autorización en los centros de votación para interferir en las elecciones.

Por EFE
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La tensión entre California y el Gobierno del presidente Donald Trump por el supuesto fraude electoral ha aumentado en las últimas semanas, después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentara una demanda para apartar más de 20.000 papeletas enviadas por correo a votantes que, según el Gobierno federal, probablemente no son ciudadanos.

Varios tribunales, incluida la Corte Suprema, rechazaron los pedidos de la Administración de Trump.

Newsom desplegó equipos de abogados electorales, así como más de 1.000 observadores en centros de votación claves. Pero la tensión continúa entre las dos partes.

"Si votan de manera ilegal, los encontraremos. Los localizaremos, los arrestaremos y los procesaremos", advirtió este martes el ICE en un mensaje en su cuenta de X.

El gobernador de California respondió al mensaje diciendo: "Si (los agentes federales) se presentan ilegalmente en los centros de votación los encontraremos. Los localizaremos, los arrestaremos y los procesaremos. No habrá escapatoria".

La advertencia se une a la hecha este lunes, cuando el demócrata señaló que cualquier persona que interfiera en el proceso electoral del estado o manipule boletas será procesada por un delito grave estatal y que no podrá recibir un indulto del presidente Trump.

El gobernador de California hizo hincapié en que recientemente promulgó una serie de leyes que otorgan a los fiscales estatales nuevas herramientas para garantizar que se puedan acusar a las personas que interfieran en las elecciones, aunque trabajen en nombre del Gobierno federal.

"No importa quién haya dado la orden: si intentan interferir en las elecciones de California, California irá tras ustedes", indicó Newsom.

California, el estado más poblado del país y con el mayor número de votantes registrados, más de 23 millones, tiene tres contiendas clave para puestos en la Cámara de Representantes de EE.UU. que están en manos de los republicanos y podrían pasar a los demócratas.

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