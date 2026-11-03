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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 16:25

Casa Blanca en día de votación: "Puedes ser comunista o ser patriota. No puedes ser ambas"

Imagen sin descripción

Washington, 3 nov (EFE).- Las cuentas en redes sociales de la Casa Blanca, que llamaron a primera hora de este martes a votar, mantienen una intensa actividad en la jornada electoral con publicaciones junto a la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, que advierten: "Puedes ser comunista o puedes ser patriota. No puedes ser ambas cosas".

Por EFE
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"El presidente que más trabaja por el pueblo estadounidense" y "EE.UU. va a ganar" están entre los mensajes de la Administración en X en un día de votaciones que pone el foco en la Ley Hatch de 1939, que limita la actividad política partidista de los empleados del Ejecutivo federal, con excepción del presidente y vicepresidente.

Durante la lresidencia de Joe Biden (2021-2025), la entonces portavoz, Karine Jean-Pierre, invocó esta legislación en varias ocasiones durante la recta final de campaña de las legislativas de 2022 para eludir preguntas electorales desde el atril de la Casa Blanca.

Sin embargo, no evitó que la Oficina del Asesor Especial considerara que Jean-Pierre hubiera hecho "referencias para generar oposición a los candidatos republicanos" al referirse a ellos como miembros del movimiento MAGA ("Hagamos grande a los EE.UU. otra vez") de Trump, durante sus ruedas de prensa en la Casa Blanca.

La entidad finalmente no recomendó sanciones, poco frecuentes en la aplicación de esta ley.

Entre las publicaciones que difundió la Casa Blanca durante esta jornada electoral, se incluye una tabla que compara "el sentido común", atribuido al presidente Trump, y los republicanos, con el de los demócratas "comunistas".

Las más recientes publicaciones oficiales de la Administración también presumen de los logros de la gestión de Trump, especialmente por las políticas migratorias y el descenso en los índices de criminalidad.

"Los ingresos personales se encuentran en máximos históricos. Nuestra frontera es segura. Los delitos violentos están en mínimos históricos. El presidente Trump está logrando resultados tangibles en políticas clave. Nuestro país está volviendo a ser grande", aseguró la Casa Blanca en X.

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