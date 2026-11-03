Catar dice que siguen las conversaciones entre Irán y EE.UU., que ahora evalúan propuestas

En una rueda de prensa, el diplomático apuntó que una delegación catarí estuvo ayer en Teherán en una reunión que duró más de tres horas con responsables iraníes para "acortar las diferencias" y regresó posteriormente a la capital de Catar, "mientras continúan las comunicaciones entre las partes".

"Si no hubiera esperanza no habría negociaciones, siempre hay esperanza. No podemos perder la esperanza por ser mediadores, hay desarrollos pero no podemos hablar de algo concreto", afirmó.

Aseveró que las dos partes han demostrado un "compromiso" y "están colaborando" con Catar, por lo que insistió en que aún mantienen la fe en que se pueda "alcanzar un acuerdo y poner fin a la escalada en la región".

Preguntado por la información del diario The Wall Street Journal que indica que Estados Unidos, que llevaba más de dos meses sin anunciar ataques contra Irán, bombardeó anoche la isla iraní de Qeshm (sur) en una operación militar limitada, Al Ansari señaló que "cualquier escalada en el terreno, en cualquier mediación bajo el diálogo, siempre añade una nueva capa de complejidad".

Pero recalcó que la reunión de anoche "incluyó la confirmación del compromiso de ambas partes".

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Irán y Estados Unidos mantienen desde hace una semana intensos diálogos indirectos con la mediación de Catar para discutir un plan que, según Teherán, podría permitir la reapertura del estrecho de Ormuz en dos días, en medio de las demostraciones de preparación militar de ambos países ante una nueva escalada y de su pulso por el control de esta estratégica vía marítima.