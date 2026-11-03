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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 14:00

China pide a APEC defender libre comercio y evitar fragmentación de cadenas de suministro

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Pekín, 3 nov (EFE).- China pidió este martes a las economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) defender el libre comercio, evitar la fragmentación de las cadenas de suministro y reforzar la cooperación económica regional durante una reunión ministerial celebrada a dos semanas de la cumbre de grupo en Shenzhen.

Por EFE
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El encuentro, presidido conjuntamente por el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, y el de Comercio, Wang Wentao, y llevado a cabo mediante videoconferencia, reunió a representantes de las economías del foro, según informó la Cancillería china.

Wang Yi defendió la necesidad de mantener un sistema comercial multilateral centrado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y aprovechar los mecanismos regionales para avanzar hacia "una economía de Asia-Pacífico abierta".

El canciller planteó cuatro prioridades: profundizar la cooperación regional, preservar la apertura económica, impulsar nuevas fuentes de crecimiento mediante la transformación digital y promover un desarrollo sostenible que "garantice la seguridad energética y alimentaria".

Por su parte, Wang Wentao advirtió de una situación internacional "compleja" que atraviesa profundas transformaciones, con un "creciente riesgo" de fragmentación de las cadenas de suministro y una ralentización del crecimiento económico mundial.

El ministro de Comercio pidió "reducir las barreras comerciales y a la inversión" y "fortalecer la coordinación de políticas".

También defendió la innovación como motor de crecimiento, la cooperación en inteligencia artificial y economía digital y el mantenimiento de un orden económico internacional "justo y equitativo", según el comunicado oficial.

El texto oficial no recoge, por el momento, una declaración conjunta ministerial con acuerdos específicos.

La reunión tuvo lugar en formato virtual, una decisión que Pekín justificó por la necesidad de garantizar su eficacia, sin precisar otros motivos.

El encuentro llega tras meses de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y después de que los ministros de Comercio del APEC defendieran en mayo, en la ciudad oriental de Suzhou, la resiliencia de las cadenas de suministro y la reforma de la OMC.

China, anfitriona por tercera vez del foro, celebrará los próximos días 18 y 19 en Shenzhen una cumbre de líderes marcada por la posible reunión entre su presidente, Xi Jinping, y los de EE.UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, todavía sin confirmación oficial de Pekín.

La cita de Shenzhen culminará un año de reuniones sectoriales de la APEC en China, entre ellas la ya mencionada en Suzhou y de Finanzas en Hong Kong, en octubre, centradas en la cooperación comercial, la estabilidad económica y la inversión digital.

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