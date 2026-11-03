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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 12:40

Cientos de ghaneses salen a las calles para pedir la dimisión del ministro de Exteriores

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Nairobi, 3 nov (EFE).- Cientos de ghaneses salieron este martes a las calles de Acra, la capital, para pedir la dimisión del ministro de Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, por un supuesto caso de corrupción durante las recientes evacuaciones de ciudadanos del país desde Sudáfrica por la oleada xenófoba.

Por EFE
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"Los 49,7 millones de cedis -3,82 millones de euros- que se entregaron a Ablakwa: queremos saber cuál es la situación real de ese dinero. ¿Hubo algún error de transposición? ¿Hubo algún error al cuadrar las cuentas?", dijo en declaraciones a medios locales el organizador juvenil regional del opositor Nuevo Partido Patriótico (NPP) en Volta, Emmanuel Senyo Amekplenu.

Vestidos de negro y rojo, los simpatizantes del NPP y su rama juvenil se dirigieron hacia la sede del Ministerio de Exteriores y al Palacio Presidencial, en lo que también describieron como una manifestación por la falta de transparencia y las promesas de campaña incumplidas.

Además, portaban pancartas con mensajes como "Ablakwa, devuélvenos nuestro dinero" o "Necesitamos que se rindan cuentas".

Más de 260.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) fueron repatriados a sus países en los últimos meses en un contexto de violencia xenófoba que afecta a Sudáfrica, según datos oficiales de los respectivos gobiernos.

De ellos, más de 1.900 son ciudadanos ghaneses y, según anunció en septiembre el propio Ablakwa, las operaciones de repatriación costaron 3,82 millones de euros.

Los mayores desembolsos se destinaron a vuelos chárter, billetes de avión, transporte terrestre, alimentación, alojamiento y atención médica, con unos 2,94 millones de euros, mientras que los subsidios de reintegración y transporte representaron unos 817.000 euros.

Asimismo, la repatriación de los restos mortales de dos ghaneses fallecidos en Sudáfrica supuso un desembolso de 6.378 euros.

Las ayudas individuales ascendieron a unos 378 euros en concepto de subsidio de reintegración y 38 euros para transporte por cada retornado.

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