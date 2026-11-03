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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 22:10

Cierran los centros electorales en la mitad de los estados de EE.UU.

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Washington, 3 nov (EFE).- Los centros de votación en 25 estados del sur, este y medio oeste de Estados Unidos han cerrado este martes y han comenzado a ejecutar los recuentos para las elecciones de medio mandato que se celebran hoy y en la que demócratas y republicanos se disputan el control del Congreso.

Por EFE
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Los primeros resultados parecen apuntar a una mejora del desempeño de la oposición demócrata en ambas cámaras del Congreso respecto a los comicios de 2024.

Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipi, Misuri, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Tennessee clausuraron los centros a las 20:00 hora de la costa este (1:00 GMT).

Con esto son ya la mitad de los territorios de la Unión los que han cerrado las mesas, ya que Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Sur, Vermont y Virginia, Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental comenzaron a cerrar entre las 19:00 y las 19:30.

Entre las 20:30 y las 00:00 del miércoles (entre las 01:30 y 05:00 GMT del miércoles) irán cerrando Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Hawai, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oregón, Utah, Wisconsin, Wyoming y Washington.

En las islas Aleutianas, que forman parte de Alaska, las urnas cierran a las 1:00 (6:00 GMT).

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 asientos del Senado, con las encuestas apuntando a que los demócratas arrebatarán el control de la Cámara Baja y a que están también en condiciones de disputar la Alta.

Está previsto que los grandes medios de comunicación del país empiecen a dar proyecciones de resultados parciales, no oficiales, desde el inicio del cierre de los primeros colegios electorales.

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