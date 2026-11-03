Crece la participación respecto a 2022 en estados clave para controlar el senado de EEUU

Más de 60 millones de estadounidenses votaron ya por anticipado, casi 15 millones más que en las elecciones de medio mandato de 2022, y en los siete estados -Maine, Ohio, Iowa, Kansas, Texas, Michigan y Alaska- en los que se decide quién controlará la Cámara Alta, la participación por adelantado también ha sido superior a hace cuatro años (entre un 41 % y un 5 %).

A su vez, en estados como Ohio, un territorio donde el voto emitido el mismo día representa la mayor proporción del total, la participación también parece más alta que en 2022.

Según datos citados por The New York Times, condados populosos de Ohio como Franklin y Hamilton han mostrado cifras significativamente superiores a las de 2022, acercándose a niveles observados en las presidenciales (donde la participación siempre suele ser mayor que en los comicios de medio mandato) de 2024.

Iowa, otro territorio considerado tradicionalmente republicano donde los demócratas pueden llevarse un escaño clave para lograr mayoría en el Senado, está cerca de batir los récords de participación estatal para unas elecciones de medio mandato, según el secretario de Estado de Iowa, Paul Pate.

En Carolina del Sur, un estado donde la carrera no está tan apretada y la candidata republicana al Senado, Darlene Graham, tiene ligera ventaja en los sondeos, se ha superado también el récord de participación electoral en unas elecciones de medio mandato.

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A las 16:30 (hora del este), un total de 1.797.335 habitantes de Carolina del Sur habían votado, lo que supone el 52,3% del total de votantes registrados, según la junta electoral estatal.

Estos comicios sirven para renovar los 435 asientos de la Cámara de Representantes, que las encuestas consideran que pasará a manos de los demócratas, y también 35 escaños del Senado, que los liberales podrían llegar a controlar si logran una ganancia neta de cuatro escaños en estos comicios.