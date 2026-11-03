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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 18:55

Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026: "Me ha pillado totalmente de sorpresa"

Imagen sin descripción

Barcelona, 3 nov (EFE).- La escritora catalana Cristina Fernández Cubas, galardonada este martes con el Premio Cervantes 2026, confesó apenas minutos después de la noticia que el reconocimiento le ha "pillado totalmente de sorpresa".

Por EFE
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"Ahora estoy empezando a aterrizar un poco. He empezado a recibir llamadas y me estoy dando cuenta de todo. Es un honor grandioso", dijo en un mensaje a EFE la autora tras obtener el máximo reconocimiento de las letras en español, dotado con 125.000 euros.

La escritora, renovadora del género de relatos breves en español, mostró su satisfacción porque se la haya premiado especialmente por su "labor de cuentista".

"Significa un orgullo añadido. Creo que es un premio que le han dado al género en general también y a todos los cuentistas", apuntó.

En la lectura del fallo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, explicó que el jurado le ha concedido el premio por "la originalidad, la excelencia, la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español".

Fernández Cubas es la séptima mujer en hacerse con el galardón después de María Zambrano (1988), la cubana Dulce María Loynaz (1992), Ana María Matute (2010), la mexicana Elena Poniatowska (2013) y las uruguayas Ida Vitale (2018) y Cristina Peri Rossi (2021).

La escritora galardonada cuenta con otros reconocimientos como el Premio Nacional de Narrativa 2016, el Premio de la Crítica por 'La habitación de Nona', el Premio Nacional de las Letras Españolas 2023 y el Premio Albert Camus 2026.

Escritora y periodista, nacida en Arenys de Mar (Barcelona) en 1945, está considerada una de las autoras más destacadas del relato breve en España y una maestra de la narrativa fantástica.

Entre sus obras, figuran los libros de relatos 'Mi hermana Elba' (1980), 'El ángulo del horror (1990), 'Parientes pobres del diablo' (2006), 'La habitación de Nona' (2015) y 'Lo que no se ve' (2025).

También ha escrito novelas como 'El columpio' (1995) y una obra de teatro, 'Hermanas de sangre' (1998), entre otras piezas literarias.

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