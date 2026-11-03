Daddy Yankee estrena una microserie inspirada en su último álbum 'La Postal'

'La Postal: Written in the Dance' tendrá el estreno mundial esta noche, a las 19.00 hora del este de EE.UU. (20.00 en Puerto Rico), con una transmisión en directo desde San Juan en el canal de YouTube del artista y en aTwist, un estudio y plataforma estadounidense de series en formato vertical para móviles.

La microserie da vida al universo del último álbum del artista, lanzado el pasado 30 de octubre, mediante una historia de amor ambientada en San Juan en la que los temas de 'La Postal' son eje central de la narrativa y Daddy Yankee tiene un papel destacado en la trama.

"Las telenovelas han marcado la forma en que generaciones de latinos viven las historias de amor. Con 'La Postal: Written in the Dance' quise retomar esa tradición y llevarla a un nuevo formato a través de la música y la danza", explicó Daddy Yankee en un comunicado.

Al ritmo de la música de su nuevo álbum, se desata una intensa competencia de baile en Puerto Rico. En este escenario, dos antiguos amantes, que ahora tienen otras parejas y forman parte de grupos de baile rivales, se ven obligados a reencontrarse.

La química resurge entre actuaciones y traiciones y ambos descubren las mentiras que los separaron y que el mayor premio no es solo un lugar en la gira de Daddy Yankee, sino también una segunda oportunidad para el amor que nunca olvidaron.

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"Estamos construyendo una experiencia narrativa cinematográfica que permite a los fans adentrarse en el mundo que hay detrás de la música", afirmó Susan Rovner, directora creativa de aTwist.

El público de Puerto Rico podrá conseguir un número limitado de entradas para el estreno en la plataforma Ticketera. Después, la serie completa podrá verse gratis en YouTube y en aTwist, que ofrecerá además material sobre el rodaje y una entrevista con el cantante.

Para Jana Winograde, CEO de aTwist, esta colaboración demuestra "el potencial ilimitado de las microseries para convertirse en un elemento poderoso dentro de las franquicias de entretenimiento y las estrategias narrativas de las marcas".

El álbum 'La Postal', en el que el amor es el tema central de sus 15 canciones, cuenta con colaboraciones de reconocidos artistas como Bizarrap, Cardi B y Diljit Dosanjh.

Cada canción explora desde el amor romántico, familiar y propio, hasta el amor a la música latina, en un recorrido intercultural que fusiona sonidos afro, caribeños y punyabíes con el reguetón.